À noter qu'il s'agirait plus précisément de points de vue différents d'endroits déjà montrés dans le premier trailer du DLC d'Elden Ring. Malgré une distorsion due à l'angle des photos par rapport à l'écran affichant ces images, on peut voir que la superbe direction artistique du chef d'œuvre de FromSoftware est bel et bien respectée.

L'Arbre-Monde d'Elden Ring leake de la sève et des images

Ce début de semaine, FromSoftware nous a déjà régalé d'un fort beau trailer s'intéressant à l'histoire de L'Ombre de l'Arbre-Monde, très attendu sur PC, PS5 et Xbox Series le 21 juin prochain. À un mois de son déploiement, la promotion autour du seul et unique DLC d'Elden Ring bat donc son plein. Un événement de présentation s'est d'ailleurs tenu récemment au Japon. Certains en ont profité pour capturer des images volées de cette dernière.

Si elles ne nous présentent pas à proprement parler des éléments nouveaux par rapport à ce que l'on a déjà vu, elles affichent tout de même différentes zones du DLC sous d'autres angles. Et force est de constater qu'il ne fera pas défaut à Elden Ring au niveau de sa direction artistique. FromSoftware nous a déjà démontré son talent pour nous mettre une claque visuelle, sans avoir besoin que son jeu soit une vitrine technique. L'Ombre de l'Arbre-Monde semble s'inscrire dans cette même dynamique.





Des panoramas artistiquement superbes pour le DLC à venir © FromSoftware

Le DLC étale peu à peu son feuillage

Rappelons que le monde ouvert du DLC sera un peu plus grand que les Nécrolimbes, la déjà grande zone de départ d'Elden Ring. Ces nouvelles images sont donc loin de nous présenter tous les paysages à découvrir le 21 juin prochain. Il convient de noter que d'autres événements de promotion de L'Ombre de l'Arbre-Monde devraient avoir lieu dans les prochains jours. D'autres leaks voire previews pourraient donc bientôt faire leur apparition.

Au-delà de l'exploration de son monde, les Sans-Éclats devraient être bien occupés en marchant dans les pas de Miquella. Il faut s'attendre à plus d'une dizaine de boss, une multitude de nouvelles armes et pouvoirs, ainsi qu'apparemment à des « choix difficiles ». Messmer l'Empaleur n'a donc qu'à bien se tenir d'ici au mois prochain.