En attendant son spin-off Nightreign, Elden Ring et son DLC L'Ombre de l'Arbre-Monde offrent encore aux fans français une chance de s'arroger une copie d'un collector bien de chez nous : Le Monument Elden Ring - Le Grand Œuvre de FromSoftware - Édition Prestige. Petite piqûre de rappel de ce dont il s'agit, et comment se l'offrir sur cela vous intéresse.

Dernière chance de précommander du prestige pour les fans français d'Elden Ring

Le même mois l'année dernière, nous vous parlions déjà de l'ouverture en précommande de l'Édition Prestige de l'ouvrage de Sylvain Romieu rendant hommage au dernier chef d'œuvre éclatant de FromSoftware. Pour rappel, on lui doit également, en tant que coauteur, l'essai « Dark Souls. Par-delà la mort ». Nous avons donc ici un spécialiste national du travail du réputé studio japonais.

Le Monument Elden Ring - Le Grand Oeuvre de FromSoftware, revient ainsi sur tous les éléments qui ont fait du jeu et de son DLC les véritables monuments que l'on connaît aujourd'hui. De l'adaptation de la formule Souls-like à l'un des meilleurs mondes ouverts actuellement proposés au lore imaginé par Hidetaka Miyazaki et George R.R. Martin (Game of Thrones), voici un ouvrage complet à ajouter à sa bibliothèque, dans une Édition Prestige particulièrement agréable à l'œil.

Jusqu'au 17 avril (selon le compte X.com de Third Editions, mais le 14 avril selon son site officiel), il est encore possible de précommander cette édition collector du livre, moyennant 49,90 euros. La livraison est quant à elle prévue fin avril. Vous n'aurez en tout cas pas à attendre bien longtemps avant d'être en mesure de récupérer votre commande. Pour cela, rendez-vous donc sur sa page dédiée via le site officiel de Third Editions, la maison d'édition derrière l'ouvrage de Sylvain Romieu à la gloire d'Elden Ring. Le grand public pourra également s'offrir ce livre à partir du 24 avril.

Source : Third Editions