On apprenait il y a quelques heures qu’Elden Ring allait recevoir son premier DLC à destination du PvP. D’après les rumeurs, ce dernier ne serait que la partie émergée de l’iceberg et un plus gros DLC, PvE cette fois, devrait être annoncé aux Game Awards. Mais en attendant d’en être sûr et certain, la mise à jour des Colisées débarque avec l’énorme patch 1.08.

Au menu de cette nouvelle mise à jour d'Elden Ring, tout le nouveau contenu lié au PvP et aux Colisées, mais également un très nombre d’équilibrages exclusifs au PvP et plusieurs modifications importantes liées au gameplay général. On notera également l’arrivée de correctifs pour faire un peu de ménage concernant certains bugs un peu gênants.

Elden Ring notes de patch 1.08 sur PS5, Xbox Series, PC, PS4 et Xbox One

Nouvelles fonctionnalités majeures

Les Colisées de Limgrave, Caelid et Leyndell sont maintenant ouverts.

Dans ces arènes, les joueurs peuvent s'engager dans une variété d'épreuves de combat : duels en 1v1, combats chacun pour soi et en équipe jusqu'à six joueurs, ou combats spéciaux avec invocation d'esprit activée.

De nouvelles coiffures pour la création de personnage ont été ajoutées. Celles-ci sont également disponibles lors de l'édition de personnages en utilisant le miroir à la Table Ronde.

Ajustements exclusifs au PvP

Réduction des dégâts de contre-attaque des armes d'estoc.

Réduction de l'efficacité de la garde lorsque vous attaquez avec votre bouclier pour certains types d'armes.

Les dégâts d'équilibre des armes suivantes ont été réduits (les dégâts d'équilibre des compétences d'armes restent inchangés) : Épées droites / Épées d'estoc / Épées d'estoc lourdes / Épées courbes / Haches / Lances / Épées jumelles / Katanas

Réduction des dégâts d'équilibre de la fronde bestiale (incantation).

Réduction de la puissance du sort «Carian Slicer».

Ajustements généraux

Augmentation de la vitesse et de la portée de certaines attaques et réduction du temps de récupération des armes suivantes : Dagues / Haches / Marteaux / Fléaux (double maniement)

Augmentation de la vitesse de certaines attaques et réduction du temps de récupération des armes suivantes : Twinblade (à deux mains) / Faucheuse / Poing / Griffe

Légère augmentation de la vitesse des attaques légères et roulées des épées colossales.

Augmentation des dégâts de garde des haches.

Augmentation de l'équilibre lors de l'attaque avec des marteaux à deux mains.

Augmentation des dégâts d'équilibre des griffes. Les compétences d'armes restent inchangés.

Augmentation de la valeur d'équilibre pendant la partie active des compétences de l'arme «Stamp (Upward Cut / Sweep)».

Augmentation des dégâts d'équilibre et de tranchant de l'arme et de la compétence Epée de Clair de Lune et réduction des dégâts d'équilibre de la vague magique.

Réduction de la vitesse des attaques légères des épées d'estoc et des épées d'estoc lourdes.

Réduction du décalage causé par les attaques sautées à deux mains avec des épées lourdes.

Réduction des dégâts d'équilibre des marteaux, des grands marteaux et de certaines armes colossales. Les compétences d'armes restent inchangés.

Réduction des dégâts d'équilibre des compétences d'arme de la «Cragblade».

Réduction de la durée des flammes de la compétence d'arme «Flaming Strike».

Réduction des dégâts d'équilibre de la compétence d'arme «Flame of the Redmanes».

Augmentation du temps nécessaire pour activer la partie garde de la compétence d'arme «Shield Bash».

Réduction des dégâts d'équilibre de la compétence d'arme «Gravity Bolt».

Corrections de bugs