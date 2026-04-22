Quelques semaines après de premiers leaks du tournage du film Elden Ring, a priori au Grand Parc Windsor en Angleterre, avec des décors évoquant une réplique fidèle des Églises de Marika, nous découvrions plus tôt cette semaine que cette adaptation par la célèbre société de production A24 avec Alex Garland (28 Jours Plus Tard) à la réalisation allait investir les salles obscures le 3 mars 2028. En prime, nous avons pu découvrir une nouvelle partie du casting. Malgré une date de sortie très lointaine, le travail autour de cette adaptation aurait déjà bien commencé, en témoigne de nouvelles images du tournage qui promettent sur le papier une œuvre fidèle à l'originale.

Les coulisses de la magie du cinéma dévoilées pour l'adaptation d'Elden Ring

S'il faudra s'armer de beaucoup de patience pour voir le résultat sur grand écran, il semblerait qu'A24 et Alex Garland n'aient pas perdu de temps pour lancer le grand chantier qu'est l'adaptation d'Elden Ring en film live-action. Depuis le Greenwich Naval College à Londres, de nouveaux aperçus du tournage nous dévoilent en effet de nombreux décors et costumes déjà bien avancés, ainsi que divers indices quant aux lieux que le long-métrage prévoit de nous faire visiter.

Via le site Shortlist, nous avons en effet une galerie d'images provenant du tournage du film Elden Ring, dont beaucoup font clairement référence à la majestueuse Cité de Leyndell. Les équipes vont donc commencer à tourner grossièrement le second tiers du jeu, à moins qu'il ne s'agisse là d'une sorte de prologue avant les événements de l'œuvre originale de FromSoftware.

Outre Leyndell, les images volées du tournage du film Elden Ring nous permettent d'apercevoir une étiquette portant le nom Stormveil (Voilorage en français), évoquant donc de son côté l'iconique donjon abritant le premier Seigneur d'Elden qu'on affronte, Godrick le Gréffé. Enfin, une image présentant des éléments de décor sous forme de cages et lanternes font quant à eux évidemment penser à l'Académie de Magie de Raya Lucaria. Quoi qu'il en soit, ces premiers aperçus furtifs du tournage du film Elden Ring promettent une grande fidélité par rapport à l'œuvre originale et suscitent un engouement certain auprès des fans. Rendez-vous toutefois dans deux ans pour voir le résultat final.





Crédits : Shortlist

Source : Shortlist