En mai 2025, Bandai Namco annonçait officiellement qu'Elden Ring, le grand chef d'œuvre de 2022 de FromSoftware, allait suivre la tendance de ces dernières années et avoir droit à sa propre adaptation en film. Ce projet ambitieux se fait en partenariat avec A24, une société désormais célèbre pour son approche innovante et « indé » pour le bien du 7ème art. Aux commandes de cette adaptation, on a également un autre nom connu : Alex Garland, qui a déjà réalisé 28 jours plus tard, Ex Machina ou encore Civil War. Un bien joli pedigree sur le papier, et si ces premiers leaks du tournage se vérifient, le résultat final pourrait être tout aussi convaincant.

L'Entre-Terres d'Elden Ring s'invite dans la réalité

En attendant des premiers visuels officiels de l'adaptation cinématographique d'Elden Ring en préparation par A24 et Alex Garland, le créateur de contenus Throxtv aurait découvert un set de tournage, qui plus est dans un lieu particulièrement célèbre pour un tel usage. S'il s'agit bien d'une structure servant pour le film à venir, on a en tout cas pu constater une scrupuleuse fidélité avec le matériau d'origine, tant elle est directement reconnaissable pour tout Sans-Éclat qui a tenté de briguer le titre de Seigneur d'Elden.

S'il n'a pas précisé où se trouvait le set qu'il a découvert, Throxtv a ainsi filmé plusieurs vidéos présentant ce qui est clairement une référence à un lieu emblématique d'Elden Ring : les Eglises de Marika, où l'on trouve notamment des consommables permettant d'améliorer sa flasque. Accusé d'avoir utilisé l'IA pour proposer du contenu jugé « fake », le streameur a partagé une autre vidéo montrant le set recouvert d'une bâche avec deux personnes surveillant le périmètre pour éconduire tout spectateur incongru.

Sur la vidéo, on peut apercevoir desblocs portant le logo de l'entreprise Hedgehog Construction, qui peut nous laisser devenir la location géographique du lieu où se situerait cette réplique d'une ruine de l'Église de Marika d'Elden Ring. L'entreprise se trouve en effet proche du Grand Parc Windsor, un lieu emblématique pour le tournage de films et séries, qui a déjà accueilli sur son sol des œuvres comme Pirates des Caraïbes ou le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir de Prime Video. Reste toutefois à confirmer s'il s'agit bien d'un set de tournage du film Elden Ring, ou une simple initiative promotionnelle de la part de Bandai Namco et FromSoftware.