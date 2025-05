Alors qu'Elden Ring Nightreign arrive le 30 mai, de nombreux signes tendaient à indiquer depuis la sortie en 2022 du Elden Ring original de FromSoftware qu'il pourrait avoir droit à une adaptation en film. Hier, un site relativement peu connu mais qui s'est déjà illustré par des révélations exclusives avérées a encore ajouté de l'eau au moulin des rumeurs à ce sujet. Remontons cette piste en suivant le fil de grâce.

Un film Elden Ring avec un réalisateur sérieux bel et bien en préparation ?

Dans la soirée d'hier, le site NexusPointNews s'est fendu d'un article indiquant en lettres capitales : « EXCLUSIF : Alex Garland est le réalisateur du film Elden Ring pour A24 ». Cette nouvelle a fait grand bruit sur la Toile, compte tenu de l'énorme engouement autour de la dernière licence phare de FromSoftware. D'autant qu'Alex Garland a travaillé sur de nombreux films de haut calibre, comme 28 Jours Plus Tard et 28 Ans Plus Tard à venir cette année en tant que scénariste, ou encore Ex Machina en tant que réalisateur.

Malheureusement, quelques heures après sa publication, l'article n'est désormais plus en ligne sur le site. Plusieurs confrères ont ensuite essayé de le contacter, ainsi que les parties intéressées que sont A24, Alex Garland et FromSoftware, sans réponse de leur part. Il convient donc de prendre cette nouvelle rumeur autour d'un film Elden Ring avec de très prudentes pincettes. Ceci étant dit, NexusPointNews avait bien par le passé délivré d'autres informations exclusives qui s'étaient montrées probantes.

Concernant ce fameux film Elden Ring, on sait qu'Hidetaka Miyazaki, PDG de FromSoftware, était intéressé par l'idée, de même que George R.R.Martin (Game of Thrones), à qui on doit le lore de l'Entre-Terres. Celui-ci avait d'ailleurs teasé l'année dernière qu'une adaptation du dernier chef d'œuvre du talentueux studio japonais était potentiellement dans les cartons. Qu'Alex Garland en soit bel et bien le réalisateur n'est en revanche, à l'heure actuelle, qu'une nouvelle rumeur, en attendant des informations plus officielles. Alors que son spin-off Nightreign sort dans quelques semaines, difficile toutefois de ne pas imaginer que FromSoftware entend capitaliser un maximum sur sa nouvelle licence phare, à condition de trouver les bons partenaires pour réaliser une adaptation à la hauteur de la déjà mythique œuvre originale.

© FromSoftware

Source : NexusPointNews (via WayBackMachine)