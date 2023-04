Vous vous rappelez, du mois de février 2022 ? À quelques jours d'écart sortent deux titres extrêmement attendus : Horizon Forbidden West et Elden Ring. Le jeu de FromSoftware, attendu par tous les amateurs de Souls-like, crée un engouement que même le studio japonais n'attendait certainement pas. Résultat : un petit peu plus d'un an plus tard, Elden Ring s'est écoulé à plus de 20 millions d'exemplaires dans le monde. Un chiffre fou, qui fait du DLC L'Ombre de l'Arbre-Monde un contenu lui aussi extrêmement attendu. Il doit sortir cette année, mais FromSoftware semble travailler dessus depuis un bon moment maintenant.

FromSoftware pleinement mobilisé sur le DLC d'Elden Ring ?

Sur LinkedIn, le profil du game designer Kenneth Kin Yue Chan nous permet de découvrir depuis quand FromSoftware planche sur L'Ombre de l'Arbre-Monde. Son profil indique qu'il travaille sur le DLC d'Elden Ring depuis le mois d'avril 2022 (il a aussi participé au développement du jeu principal) en tant que lead game designer et design manager. Cela ne veut pas dire que FromSoftware a décidé de créer un DLC d'Elden Ring à ce moment-là. La décision remonte probablement à bien plus tôt que cela. On ne peut pas non plus affirmer que le développement du contenu additionnel a débuté précisément en avril 2022, mais cette date se rapproche très certainement de la réalité. Rappelons que L'Ombre de l'Arbre-Monde devrait sortir en fin d'année 2023.

Une sortie en fin d'année pour le DLC

Un développement d'environ un an et demi correspond à un temps de développement plutôt classique pour le DLC d'un AAA (même si on ne connaît pas encore l'envergure de celui-ci). Rappelons que celui-ci d'Elden Ring avait débuté en 2017, pour une sortie en février 2022, soit 5 ans de développement. Pour le résultat que nous connaissons tous : un jeu marquant qui redéfinit les contours d'un genre particulièrement populaire, le monde ouvert. Dans quelques jours, The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom, tentera de faire la même chose. Le premier opus avait déjà inspiré Hidetaka Miyazaki, président de FromSoftware et réalisateur d'Elden Ring.

J’ai personnellement joué à de nombreux jeux en monde ouvert qui sont considérés comme des classiques du genre et j’ai été influencé par chacun d’eux. Ceux-ci incluent la série The Elder Scrolls, The Witcher 3 et plus récemment The Legend of Zelda : Breath of the Wild.

Actuellement, FromSoftware s'attelle aussi au développement d'Armored Core 6 : Fires of Rubicon, qui devrait paraître en août prochain.