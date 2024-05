Deux ans après la sortie du chef d'œuvre absolu de FromSoftware qu'est Elden Ring, l'attente fébrile autour de son DLC approche de son terme. Pour nous aider à patienter, le réputé studio japonais nous régale donc d'une bande-annonce qui promet autant de rêves que de souffrances. Voyez plutôt.

Une nouvelle raison d'attendre impatiemment le DLC d'Elden Ring

Nous apprenions plus tôt dans la journée que le DLC d'Elden Ring aurait droit à un nouveau trailer à 17 heures chez nous. L'heure H est arrivée, et vous pouvez donc le visionner dans toute sa splendeur dorée ci-dessous ! D'une longueur d'environ trois minutes, il nous présente de nouveaux éléments qui nous attendent dans L'Ombre de l'Arbre-Monde le 21 juin sur PC, PS5 et Xbox Series. Si vous préférez garder la surprise pour le jour-J, il serait toutefois plus prudent de ronger votre frein. Ce court aperçu nous présente en effet, avec le style bien cryptique qu'on connaît de FromSoftware, l'histoire de cette nouvelle aventure, et par extension celle d'Elden Ring en lui-même

Nous savons déjà que la sève de l'Arbre-Monde s'est mise à couler et aurait des effets néfastes sur le nouveau monde, sous son ombre, qui s'ouvrira bientôt à nous. Celui-ci devrait en tout cas présenter une superficie légèrement supérieure aux Nécrolimbes, la première zone déjà vaste du jeu de base. Il nous faudra donc percer les mystères de cette nouvelle manifestation de l'Arbre doré, dans les pas de Miquella, face à la tyrannie de Messmer l'Empaleur, la tête d'affiche de cette extension.

Sur le chemin, nous pourrons découvrir pléthore de nouveaux équipements et pouvoirs pour renforcer notre Sans-Éclat. Cela ne sera pas de trop pour affronter la dizaine de nouveaux et terrifiants boss qui risquent d'en traumatiser plus d'un après moult tentatives se soldant par un effroyable décès. Nous devrions également rencontrer de nouveaux PNJ et faire face à « des choix difficiles », selon Hidetaka Miyazaki, directeur d'Elden Ring. Verdict le 21 juin sur le seul et unique DLC de ce véritable chef d'œuvre de FromSoftware, en attendant éventuellement une suite.