C’est le GOTY 2022, Elden Ring a secoué toute la sphère vidéoludique avec sa proposition épique, passionnante et exigeante. Un jeu plutôt incroyable qui aura captivé un très grand nombre de joueurs et joueuses à travers le monde.

Plus d’un an après sa sortie, Elden Ring fait toujours parler de lui. Notamment parce qu'il est le théâtre de records assez incroyables et surréalistes, mais pas seulement. FromSoftware a en effet annoncé l’arrivée imminente d’un gros DLC L'Ombre de l'Arbre-Monde. Mais il semblerait que les projets soient encore plus grands.

Elden Ring fait pour durer ?

C’est en tout cas ce que révèle à demi-mot un récent rapport de la société mère de FromSoftware, Kadokawa Corp. La firme revient tout d’abord sur son chiffre d'affaires en félicitant Elden Ring d’avoir fait exploser les prévisions, permettant à l’entreprise d’enregistrer un excellent dernier trimestre. Puis, Kadokawa parle avenir avec ce qu’il prévoit à moyen et long terme. C’est ici que l’on apprend que la firme travaillerait sur du contenu DLC pour Elden Ring lui permettant de capitaliser un maximum avec la franchise sur la durée.

Dans un premier temps, ça nous précise une nouvelle fois la fourchette visée par FromSoftware pour publier son DLC qui est jusqu’ici pressenti pour paraître d’ici le dernier tronçon 2023. Mais surtout, ça sous-entend de très bonnes choses concernant la franchise Elden Ring.

Rapport financier de Kadokawa

Une nouvelle franchise est née

Premièrement, il se pourrait bien que FromSoftware cherche à étendre la durée de vie de son jeu en sortant plusieurs DLC. Certains jeux comme Dark Souls 2 par exemple, ont déjà eu le droit à plusieurs contenus supplémentaires. Ce ne serait donc pas une première. Deuxièmement, et même s'il est encore bien bien trop tôt pour le dire, ça suggère que la marque Elden Ring pourrait être étendue à un nouvel opus par la suite. Peut-être d’ailleurs que la licence deviendra une saga comme les souls en leur temps, là où Bloodborne et Sekiro ne sont, pour l’instant, que d'excellents one shot.

Mais pour le moment, c’est sur Armored Core 6 que l’on retrouvera FromSoftware. Le jeu est attendu sur PS5, Xbox Series et PC le 25 août 2023. Puis arrivera très certainement le DLC très attendu d’Elden Ring vers la fin de l’année. Mais ça reste encore à confirmer.