Celle-ci provient d'une interview du directeur de FromSoftware avec le site chinois Zhihu et pourrait divulgâcher un élément important du DLC d'Elden Ring. Si vous préférez découvrir cela par vous-mêmes, nous vous conseillons donc de ne pas lire ce qui suit.

Une petite mais importante différence entre Elden Ring et son DLC

Le 21 juin, Elden Ring accueillera son seul et unique DLC sur PC, PS5 et Xbox Series. FromSoftware et son directeur Hidetaka Miyazaki ont en effet préféré proposer une extension d'envergure à son chef d'œuvre original, plutôt que de s'éparpiller. Nous savons ainsi que L'Ombre de l'Arbre-Monde proposerait un terrain de jeu d'une superficie plus grande que celle des Nécrolimbes, la première et déjà vaste zone du jeu. Nous devrions y rencontrer plus d'une dizaine de nouveaux boss. Gageons que ceux-ci risquent de nous faire pleurer des larmes de sang, et notamment sa tête d'affiche qu'est Messmer l'Empaleur.

Au micro du site chinois Zhizu, Hidetaka Miyazaki a révélé un autre point s'agissant du DLC d'Elden Ring à venir. Il ne devrait ainsi pas y avoir autant de fins dans L'Ombre de l'Arbre-Monde que dans le jeu original, qui en compte pour rappel six. Loin de dire qu'il s'agira d'une expérience plus linéaire, ce qui serait contraire à la vision de FromSoftware pour sa dernière création, le dénouement du DLC sera tout de même moins ouvert. Des fins multiples sont cela dit bien prévues, mais fatalement moins nombreuses.

Le directeur de FromSoftware a cela dit voulu se montrer rassurant. Selon lui, les Sans-Éclats devront malgré tout « faire face à des choix difficiles ». Nous pouvons aisément imaginer que des quêtes liées à des PNJ somme toute adorables risquent de se terminer de manière fort tragique, que cela soit de notre fait ou non. Nous pourrons mieux nous en rendre compte à partir du 21 juin prochain. L'aventure s'arrêtera malheureusement là pour Elden Ring. Ceci étant dit, FromSoftware n'est pas contre l'idée de développer une suite. Celle-ci risque toutefois de ne pas sortir avant des années. Le talentueux studio japonais lui-même est visiblement en proie à des choix difficiles quant à ses prochaines productions.