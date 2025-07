L'éclatant chef d'œuvre de FromSoftware que sont Elden Ring et son extension L'Ombre de l'Arbre-Monde n'ont pas manqué de collector pour les plus grands fans de la licence. Un peu plus d'un an après la sortie de son DLC, celui-ci propose justement un nouveau collector à destination des joueuses et des joueurs français, qui s'est récemment ouvert aux précommandes.

Un collector artistique en français pour le DLC d'Elden Ring

Outre une formule souls-like de FromSoftware poussée à son firmament dans le jeu et son DLC, un autre point qui a définitivement conquis le monde est la superbe direction artistique de cette licence. Malgré un gigantesque monde sombre et oppressant, nous avons droit dans tous ses recoins à des décors visuellement à couper le souffle, malgré une technique un peu en retrait par rapport à d'autres jeux contemporains.

Le collector qui nous intéresse ici rend justement un bel hommage à cette magistrale direction artistique d'Elden Ring : L'Ombre de l'Arbre-Monde, puisqu'il s'agit d'un artbook officiel du DLC, qui plus est en français, et plus précisément du 3ème artbook officiel dédié à la franchise. Nous avons donc droit ici à une compilation exhaustive des environnements, créatures et visuels du Royaume des Ombres, le monde oppressant au possible que l'on explore dans l'extension du jeu original, qui plaçait pour rappel de son côté son intrigue dans l'Entre-Terres. En plus d'artworks à admirer, cet ouvrage propose également des commentaires des développeurs et ce qui les a inspiré dans la création de l'univers du DLC d'Elden Ring.

Cet ouvrage n'est pour l'instant disponible qu'en précommande auprès de nombreuses boutiques comme Amazon, Cultura, Fnac ou Leclerc, au tarif de 39,90 euros. Sa parution arrivera quant à elle le 16 octobre 2025. Voici les offres disponibles :