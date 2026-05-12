Nous attendons toujours des nouvelles d'Elden Ring Tarnished Edition, le portage Nintendo Switch 2 du GOTY de FromSoftware. Pas encore d'annonce officielle, mais la date pourrait bien avoir leaké grâce à un revendeur.

Au départ, l'annonce était plutôt inattendue. Pourtant, c'est bien vrai. Elden Ring, le « jeu de l'année » 2022, va bien arriver sur Nintendo Switch 2. Un portage sous-titré « Tarnished Edition » est en préparation chez FromSoftware. Mais, plus d'un an après la grande annonce, nous n'avons toujours pas vu la couleur du jeu. Alors que le studio ne précise pas la date de sortie, un revendeur pourrait avoir vendu la mèche.

Elden Ring Tarnished Edition enfin daté sur Nintendo Switch 2 ?

À l'origine, nous l'espérions pour 2025. Seulement, arrivé à l'automne dernier sans signe d'avancée concrète, FromSoftware a dû prendre une décision. Le studio a finalement annoncé un report pour l'année 2026, sans donner plus de détail. Dès lors, les mois passent mais toujours pas d'Elden Ring sur Nintendo Switch 2. Mais cela pourrait bientôt changer.

En effet, des internautes sont tombés sur un indice on ne peut plus explicite. Le revendeur canadien PNP Games propose Elden Ring Tarnished Edition en précommande sur son site internet. Le nom de la fiche produit donne quelques informations. On remarque notamment, et sans surprise, que le jeu serait distribué sous forme dématérialisée de Game Key Card. Mais le détail le plus intéressant concerne la sortie.

Selon PNP Games, la date de sortie d'Elden Ring sur Nintendo Switch 2 serait fixée au 10 juillet 2026. Nous serions donc à moins de deux mois du portage, une date qui surprend vu le peu de communication jusqu'alors. Cependant, le revendeur précise bien qu'il s'agit pour l'instant d'une « estimation ». Estimée à partir de quelles informations ? C'est bien la question. Toujours est-il que ce placeholder semble bien concret puisque la pré-vente est active, à un tarif de 109.99 dollars canadien, soit 70 euros environ.

Capture d'écran du 12 mai 2026. © Gameblog

Une conférence Nintendo Switch 2 pour confirmer la nouvelle ?

Pour l'heure, il faut encore prendre avec des pincettes la date avancée par PNP Games. Sans officialisation de la part de FromSoftware ou de l'éditeur, Bandai Namco, nous n'avons aucune garantie qu'Elden Ring Tarnished Edition sorte véritablement en juillet prochain. Cela dit, nous pourrions en avoir la confirmation sous peu. De nouvelles rumeurs d'une conférence Nintendo courent sur la toile. Il ne reste plus qu'à patienter pour en avoir le cœur net.