Après plusieurs mois a essayé d’avoir des réponses, nos confrères de chez GamesIndustry ont réussi à avoir quelques témoignages. Une poignée d'employés de FromSoftware ayant notamment travaillé sur Elden Ring ont finalement pris la parole en restant anonymes. Tout n’est pas rose, certes, mais visiblement, tout n’est pas triste pour autant chez FromSoftware.

Certains critiques ouvertement la firme tandis que d’autres sont visiblement plutôt satisfaits de travailler pour une boîte aussi importante.

Crunch et petits salaires pour les développeurs d'Elden Ring

Parmi les gros tracas pointés du doigt, des développeurs parlent de salaires bien plus bas que la moyenne du secteur, qui rendent la vie particulièrement difficile dans un Tokyo où tout est hors de prix. Alors que d’autres studios comme Altus (qui est de taille équivalente) offre en moyenne 5,2 millions (36 150 euros) annuels, travailler chez FromSoftware ne permettrait de toucher qu'environ 3,7 millions de yens (un peu moins de 24 000 euros). Des salaires plus bas que chez la concurrence donc, alors que la firme se trouve en plein cœur de Tokyo où se loger et vivre coûte littéralement un bras

En prime, le studio derrière Elden Ring ne rémunérerait pas très bien les heures supplémentaires. Bien que relativement rare d’après les salariés, le crunch et les heures hors des horaires traditionnelles peuvent arriver. Un employé déclare par exemple avoir déjà travaillé « très tôt le matin et tard le soir » durant 2 à 3 mois avant la sortie du jeu. Des horaires qui dépassent les 8 heures journalières normalement demandées, mais « qui font partie du salaire initial » selon les sources de GamesIndustry.

L’un des développeurs souligne d’ailleurs que les heures effectuées après minuit sont tout de même payées en supplément, mais à seulement la moitié du taux horaire de base, ce qui est bien en dessous des normes japonaises.

Mais un studio où il fait bon vivre ?

Même si les témoins parlent d’un crunch moins fort que ce que l’on a pu voir dans d’autres entreprises comme Naughty Dog ou encore Rockstar, la pression est tout de même présente. Toutefois, cela ne semble pas être une attitude habituelle et généralisée au sein de Fromsoftware. D’autres employés ayant témoigné affirment être particulièrement heureux de travailler pour le studio, l’un d’eux compare même les quelques périodes de crunch à « des boss de Dark Souls difficiles à battre, mais qui donnent une grande satisfaction une fois vaincus ». D’autres n’y vont pas avec le dos de la cuillère et parlent carrément d’une « expérience formidable » et d’une « chance de pouvoir travailler sur des AAA de qualité avec des collègues talentueux et passionnés ».

Tout n’est pas rose dans les locaux de FromSoftware donc et les salaires sont un poil bas, mais certains semblent y trouver leur compte et l’ambiance globale de l’entreprise paraît plutôt bonne. D’ailleurs, suite au franc succès d’Elden Ring, Bandai et FromSoftware avaient déclaré que tous les employés auraient rapidement le droit à une augmentation définitive de leur salaire d'environ 50 000 yens (347 euros) mensuels.