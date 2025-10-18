Les fans d’Elden Ring vont être ravis, ce superbe collector est enfin disponible en France. Une véritable petite merveille à ajouter à une jolie collection sur le jeu.

Bonne nouvelle pour les fans d’Elden Ring, l’artbook officiel dédié à l’extension l'Ombre de l'Arbre-Monde est enfin disponible en version française. Publié par Mana Books, cet imposant ouvrage de 320 pages reliées rend hommage à l’univers sombre et fascinant du jeu de FromSoftware.

Ce collector Elden Ring enfin disponible

L’éditeur décrit ce livre comme une véritable plongée dans le Royaume des Ombres, cadre maudit et mystérieux du DLC d'Elden Ring à savoir l'Ombre de l'Arbre-Monde. On y retrouve tout ce qui fait la richesse du titre, paysages dévastés, donjons oppressants, créatures cauchemardesques et équipements. On y retrouve toute la richesse visuelle propre à l’univers d’Hidetaka Miyazaki, avec une imagination sans limite.

Le format est généreux (22,2 x 30,7 cm) et la couverture rigide lui donne un aspect luxueux du plus plus effet. L’ensemble se veut à la fois beau livre de collection et outil de référence pour tous ceux qui veulent explorer les moindres détails du monde du jeu. Franchement, c'est un bel objet à faire trôner dans une belle bibliothèque et le prix reste assez attractif.

Prix et disponibilité

L’artbook L’art de Elden Ring l'Ombre de l'Arbre-Monde est disponible au prix de 39,90 euros en France. Vous pouvez le trouver sur :

Les premiers acheteurs saluent déjà la qualité de l’édition. Certains mentionnent un emballage soigné et une impression impeccable, fidèle à la réputation de Mana Books, qui s’est imposé au fil des années comme une référence dans les livres dérivés du jeu vidéo.

Avec sa direction artistique magistrale, ce DLC d'Elden Ring est sans doute l’un des contenus additionnels les plus marquants de ces dernières années. Cet artbook en est la prolongation idéale, un objet à la fois esthétique et informatif qui permet de revivre l’aventure autrement.

Source : Mana Books