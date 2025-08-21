Alors qu’Elden Ring sur Nintendo Switch 2 avait tout pour séduire, il semble bien que ce soit (pour le moment) une petite catastrophe d’après les premiers retours.

Présenté à la Gamescom 2025, Elden Ring: Tarnished Edition était l’un des titres les plus attendus du stand Nintendo. Cette version spéciale, qui regroupe le jeu de base, le DLC Shadow of the Erdtree ainsi que de nouvelles classes, armes et armures, promettait de montrer la puissance de la Nintendo Switch 2 face aux gros jeux tiers. Pourtant, les premiers retours depuis Cologne sont loin d’être rassurants, en particulier pour le jeu en mode portable.

Une démonstration encadrée pour Elden Ring

Sur place, plusieurs médias ont pu tester le titre, comme IGN. Mais détail surprenant : il était interdit de filmer la moindre séquence, même hors écran de Elden RIng. Un signe qui n’a pas échappé aux visiteurs, beaucoup soupçonnant que Bandai Namco et FromSoftware voulaient éviter que les problèmes techniques soient trop visibles. Et en effet, les journalistes qui ont pu poser les mains sur la console évoquent des soucis notables de fluidité. Les chutes de framerate seraient particulièrement marquées lors de l’exploration en extérieur, avec des saccades dès que la caméra pivote après la zone tutoriel.

En plus des baisses de performance, certains testeurs de Elden RIng soulignent un mappage des touches assez déroutant sur Nintendo Switch 2, rendant les combats confus et l’exploration laborieuse. Là encore, il pourrait s’agir d’un choix provisoire sur une build encore en développement, mais le ressenti reste mitigé.

Une inquiétude légitime pour les joueurs

Sur les réseaux sociaux, la communauté Elden Ring n’a pas tardé à réagir. Beaucoup rappellent que FromSoftware n’a jamais brillé par l’optimisation technique de ses jeux, même sur PlayStation et Xbox. D’autres s’inquiètent plus largement des capacités de la Switch 2 à accueillir de tels mastodontes.

Certains vont jusqu’à comparer la situation à celle de la première Switch, jugée excellente pour les exclusivités maison mais décevante pour les portages ambitieux. « On ne devrait pas avoir à revivre les mêmes problèmes de performance que sur la génération précédente », s’agace un joueur.

La plupart des retours indiquent que ces problèmes Elden RIng concernent surtout le mode portable. En docké, le jeu semblerait plus stable, même si des baisses ponctuelles sont toujours présentes. Si cela se confirme, Elden Ring pourrait s’imposer comme un titre agréable sur TV, mais plus difficile à recommander en mobilité, ce qui va à l’encontre de l’ADN hybride de la console.

Source : Genki_JPN