Alors qu’il a déjà plusieurs milliers d’heures de jeu à son actif, un joueur d’Elden Ring se lance dans un défi complètement fou qui l’amènera à le terminer 726 fois de plus.

Tandis que FromSoftware se prépare doucement pour l’arrivée de son prochain titre, The Duskbloods, certains fans sont bien incapables de se sortir Elden Ring de la tête. En effet, le titre a beau approcher de son cinquième anniversaire, il reste encore fermement ancré dans l’actualité, en témoigne l’arrivée très récente de la Tarnished Edition et de ses contenus inédits. De quoi pousser le streameur Bushy, qui compte déjà plus de 4 000 heures de jeu à son actif sur Elden Ring, à développer un mod pour pouvoir le terminer… 726 fois de plus.

Ce joueur d’Elden Ring se lance dans un défi démesuré

Non, ce n’est pas une erreur de frappe. Après s’être lancé le 3 août dernier dans un défi consistant à terminer le titre de FromSoftware à l’aide de chaque arme et chaque bouclier disponibles, le créateur a publié une longue vidéo le 26 août sur YouTube pour expliquer qu’il souhaitait désormais aller encore plus loin. Car non content de se limiter à boucler l’aventure de cette façon, ce qui aurait alors nécessité 447 runs, Bushy souhaite maintenant étendre ce défi à toutes les cendres de guerre, bâtons et autres sorts disponibles dans Elden Ring.

En lieu et place des 447 runs prévues initialement, ce sont donc finalement 726 runs supplémentaires qui attendent le streameur, qui ne se lance pas dans une telle entreprise sans arrière-pensée. Car derrière ce défi qui peut sembler absurde se cache en réalité une intention plutôt louable : celle de créer une vidéothèque la plus complète possible de toutes les possibilités offertes par le gameplay d’Elden Ring, en montrant notamment toutes les attaques auxquelles il est possible de recourir pour venir à bout des différents boss du jeu.

Un mod mis en place pour l’aider dans sa tâche

Face au travail titanesque qui l’attend, il a donc fait appel à un moddeur afin de se faciliter la tâche, ce qui devrait permettre selon lui de « rendre cette série encore meilleure et plus ambitieuse ». Concrètement, ce mod lui servira notamment à condenser l’exploration et la progression de chacune de ses parties d’Elden Ring, de sorte à lui faciliter l’accès à certains équipements tels que les améliorations de fioles, les fragments Scadutree du DLC, les améliorations de marchands, les talismans à collectionner, et plus encore.

« Pour éviter la monotonie consistant à ramasser sans cesse les mêmes objets pendant 726 parties, voici la solution que nous avons trouvée », explique-t-il dans sa vidéo du 26 août. Bien sûr, le mod en question n’aura aucun impact sur les combats en eux-mêmes, qui restent au cœur du défi qu’il s’est lancé. Un défi qui, cela ne fait aucun doute, l’amènera alors à exploser davantage encore son temps de jeu sur Elden Ring. « Ça va finir par être l’une des séries les plus longues de YouTube », s’amuse d’ailleurs un internaute en commentaire. Ce à quoi on répondra : bonne chance !

Source : YouTube (via GamesRadar+)