Interviewé par le site chinois Zhizu, le directeur d'Elden Ring a précisé ses plans concernant le chef d'œuvre absolu de FromSoftware. Si ceux-ci ne vont peut-être de prime abord pas plaire aux Sans-Éclats, c'est selon Hidetaka Miyazaki pour des raisons louables.

Elden Ring fait la lumière sur ses plans pour l'avenir

Le 21 juin, Elden Ring accueillera son extrêmement attendu DLC majeur L'Ombre de l'Arbre Monde. Hidetaka Miyazaki, son influent directeur et PDG de l'éclatant studio japonais FromSoftware, s'est entretenu à ce sujet auprès du site chinois Zhizu. L'homme en a ainsi profité pour préciser ses plans concernant l'avenir de son dernier chef d'œuvre. Malheureusement pour les fans, ceux-ci n'incluent pas un second DLC.

« Nous préférons sortir une seule extension majeure plutôt que de diviser du nouveau contenu en plusieurs parties. Cela viendrait à réduire la liberté d'exploration et le sentiment d'aventure que le jeu offre », a indiqué le directeur d'Elden Ring. Selon toute vraisemblance, L'Ombre de l'Arbre-Monde sera donc le seul et unique DLC d'envergure pour le titre de FromSoftware. Mais les Sans-Éclats n'ont pas encore de raison d'abandonner tout espoir de retourner plus tard dans l'Entre-Terres.

Quelques mois plus tôt, Hidetaka Miyazaki avait en effet indiqué dans une interview auprès d'IGN qu'il ne disait pas non à une suite à une seconde extension majeure. Nous savons désormais que ses plans sur ce second point ont changé. Mais la porte ne semble en tout cas pas fermée pour un Elden Ring 2. Dans un tel cas de figure, les fans de FromSoftware devront cependant faire preuve de beaucoup de patience. La réalisation d'un chef d'œuvre demande en effet beaucoup de temps pour essayer de toucher des Deux Doigts la perfection.