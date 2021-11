Voilà maintenant plus d'une décennie que Frtom Software est venu poser les jalons d'un modèle copié par toute l'industrie. Depuis la sortie d'un certain Demon's Souls, les succès s'enchaînent, à tel point que les attentes autour d'Elden Ring dépassent presque l'entendement.

Si vous avez eu un peu de chance au tirage, vous avez comme bien d'autres pu profiter de la bêta d'Elden Ring, et ainsi vous faire botter encore et encore le derrière par l'inqualifiable Margit... et en redemander. À l'instar du plus brave de nos guerriers, vous attendez donc sans doute avec pas mal d'impatience le prochain jeu de Hidetaka Miyazaki. C'est en tous cas ce qu'espère Bandai Namco, qui espère profiter de cette nouvelle licence toujours bien ancrée Souls-like pour battre tous les records.

Des morts par millions

C'est peu dire que l'éditeur voit grand pour Elden Ring. Lors d'une session de questions/réponses ouvertes aux actionnaires, les pontes de Bandai Namco ont fait part des objectifs de ventes d'Elden Ring à (très) court terme :

Notre futur titre majeur, Elden Ring devrait sortir en février 2022. Il a déjà été très apprécié par l'industrie du jeu vidéo, et a remporté de nombreux prix lors d'événements de jeux en Europe avant même sa sortie. Nous nous attendons à en vendre 4 millions d'unités (dans le monde y compris au Japon) au cours de cette année fiscale.

Dit comme ça, ça n'a peut-être l'air de rien, mais lorsque l'on sait qu'Elden Ring sortira (a priori) le 25 février 2022, et que l'année fiscale en cours s'achèvera (c'est certain) le 31 mars de la même année, le calcul est vite fait : Bandai Namco espère écouler 4 millions de jeux en seulement cinq semaines. Rien que ça.

Comparaison n'est pas raison

À titre de comparaison, il avait fallu un peu plus de trois mois pour que Sekiro Shadows Die Twice ne parvienne à atteindre ce score. Et encore : la nouvelle licence de From Software n'avait pas encre été couronnée Jeu de l'Année par les Game Awards. En mélangeant l'exigence formule d'un Souls-like maison avec le style plus grand public de George R. R. Martin, les gars de chez Bandai Namco ne viseraient-ils pas la Lune ? La réponse tombera d'ici quelques mois. En attendant, on imagine aisément la pression qui pèse sur Hidetaka Miyazaki et ses équipes...

Elden Ring sera disponible le 25 février 2022 sur PS5, Xbox Series X|S, PC, PS4 et Xbox One.