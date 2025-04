En attendant son spin-off Nightreign, Elden Ring ainsi que son DLC L'Ombre de l'Arbre-Monde se sont invités lors du Nintendo Direct pour faire part d'une grande annonce en lien avec la présentation de la Nintendo Switch 2. Le chef d'œuvre de FromSoftware va en effet rejoindre le catalogue du géant japonais, en même temps que sa nouvelle console très attendue.

Elden Ring se dévoile sur Nintendo Switch 2

Jusqu'alors disponible sur PC et les consoles PlayStation et Xbox, Elden Ring complète donc enfin son tableau de chasse en ajoutant la Nintendo Switch 2 à son palmarès. L'annonce a été faite par Nintendo dans le cadre du Direct spécialement dédiée à sa console à venir à partir de ce 5 juin. Ainsi, le titre acclamé de FromSoftware et son extension L'Ombre de l'Arbre-Monde seront disponibles dans une Tarnished Edition (ou Sans-Éclat dans la langue de Molière).

Nous avons ainsi pu voir de quel bois se chauffe Elden Ring sur la Nintendo Switch 2 et à quelles performances s'attendre sur la future console. Le titre tire donc parti de la fiche technique plus robuste de la console pour afficher l'Entre-Terre sur la machine hybride. Il s'agit par ailleurs d'une version complète, comprenant donc également le DLC L'Ombre de l'Arbre-Monde. La composante multijoueur du jeu sera bien sûr de la partie, notamment pour exploiter la fonctionnalité GameChat, introduite avec le nouveau bouton « C » des Joy-Con. Reste à voir si le cross-plateformes le sera aussi.

Quoi qu'il en soit, Elden Ring Tarnished Edition sera disponible au lancement de la Nintendo Switch 2, soit le 5 juin 2025.

Source : Nintendo sur YouTube