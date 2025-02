C'est en tout cas ce que l'on a appris par le biais de George R.R. Martin, à qui l'on doit le lore d'Elden Ring, et Hidetaka Miyazaki, président de FromSoftware, dans de récentes interview des deux personnages. L'idée d'une adaptation en film de la licence fait son chemin depuis un certain temps, et les deux hommes n'y seraient pas opposés. Les choses semblent maintenant se concrétiser, malgré quelques réserves de taille.

L'Arbre-Monde qui cache la possibilité d'adapter Elden Ring

De par son statut de l'un des best-sellers vidéoludiques absolus de 2022, Elden Ring jouit aujourd'hui d'un statut privilégié. La création d'un tel chef d'œuvre a cependant beaucoup coûté à FromSoftware. À tel point qu'une suite pourrait ne jamais voir le jour, le studio japonais préférant pour l'instant se concentrer sur des jeux de plus modeste envergure. Cela ne l'empêche en revanche pas d'essayer de faire fructifier la licence par d'autres biais. Nous avons notamment son spin-off coopératif, Nightreign, à venir le 30 mai 2025. Dans un avenir encore incertain, la possibilité d'un film ferait également son chemin.

George R.R. Martin, à l'origine du lore d'Elden Ring, a en tout cas indiqué cela dans une interview auprès d'IGN. « Je ne peux pas trop en dire, mais une adaptation en film est actuellement en discussion ». Il apporte cependant une importante réserve à cette intrigante perspective, partagée par Hidetaka Miyazaki, directeur du jeu et de FromSoftware, dans une interview cette fois auprès de The Guardian. « Je ne vois aucune raison d'empêcher l'interprétation de cet univers dans un autre média comme un film. Mais ni moi ni FromSoftware n'avons les connaissances ou la capacité de le faire. Il nous faut un partenaire en qui nous avons une confiance absolue ».

D'autant que le célèbre écrivain est bien occupé par ailleurs, notamment du côté de Game of Thrones, entre les séries à venir, et surtout un certain livre attendu depuis plus d'une décennie. « Nous verrons si un film Elden Ring voit le jour et à quel point je serai impliqué. J'ai déjà quelques années de retard (c'est un euphémisme, ndlr) sur Les Vents de l'Hiver pour Game of Thrones, donc ça limite quelque peu mon champ d'action ».

© FromSoftware

Sources : IGN ; The Guardian