Elden Ring, attendu ? Allons bon. Non, le prochain jeu de From Software est bien plus que ça et c'est très bientôt qu'il va se dévoiler plus longuement.

Il aura fallu attendre cet été pour avoir un premier aperçu officiel (et enthousiasmant ) d'Elden Ring. Mais la démonstration, découpée et rythmée, n'en dévoilait finalement que ça. Finis les amuse-gueule, le peuple réclame quelque chose de consistant. Ce à quoi Bandai Namco et From Software ont répondu d'un pouce tendu vers les cieux.

Sur les réseaux sociaux, le compte d'Elden Ring confirme une présentation de gameplay pour ce jeudi 4 novembre à partir de 15h00. Il s'agira d'un aperçu d'une quinzaine de minutes, que vous aurez le plaisir de pouvoir suivre dans la fenêtre ci-dessus en direct LIVE.

Un monde parfait ?

Un monde imaginé par George R.R. Martin et une réalisation entre les mains de Hidetaka Miyazaki : on peut dire que cet action-RPG médiéval-fantastique a déjà deux bonnes raisons de faire tourner les têtes. Et on ne parle pas de la direction artistique qui s'annonce absolument sublime. Bref, que l'on soit un féru des Souls ou simplement curieux, dur de ne pas avoir déjà craqué. Mais à 3 mois de sa commercialisation, il lui reste encore à nous montrer l'essentiel. À confirmer si ce n'est manette en mains au moins en vidéo quelles sont ses intentions réelles. Possibilités du monde, teneur des affrontements, et autres joyeusetés devront être expliquées. Sans spoiler, bien entendu. Quoi qu'il en soit, il ne faudra pas manquer cette petite virée, plus de 15 jours après un Play! Play! Play! pas si mémorable.

Et si ça ne suffit pas, on rappelle qu'un essai sera proposé à des joueurs s'étant inscrits avant le 1er novembre et ayant été sélectionnés. Ces veinards auront droit à cinq sessions de Beta test d'ici entre les 12 et 15 novembre. Et l'on imagine que des retours seront là aussi partagés. Elden Ring est attendu pour le 25 février 2022 sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC.