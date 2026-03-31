Hier fut encore une journée bien noire pour l’industrie du jeu vidéo. En l’espace de quelques semaines seulement, ce sont en effet plus d’un millier de personnes supplémentaires qui ont récemment perdu leur emploi, que ce soit au travers de nouvelles vagues de licenciements ou par le fermeture pure et simple de certains studios. Epic Games, Crystal Dynamics, Ubisoft, Bluepoint Games, personne ne semble être à l’abri. Et on peut désormais ajouter Eidos Montréal à la longue liste des studios touchés par cette tragique situation.

Eidos Montréal victime d’une nouvelle vague de licenciements

Dans un post publié hier soir sur LinkedIn, le studio à l’origine de titres comme Deus Ex: Mankind Divided, Shadow of the Tomb Raider ou encore plus récemment Marvel’s Gardiens de la Galaxie a en effet annoncé « une réduction de ses effectifs », qui a impacté pas moins de 124 employés. Cette décision, qui « résulte de l’évolution des besoins liés aux projets », a alors eu « des répercussions sur les équipes de production et de soutien » d’Eidos Montréal. « C’est une journée difficile pour notre studio », peut-on naturellement lire dans le communiqué.

« [Cela] reflète la nécessité de s'adapter et de concentrer nos efforts là où Eidos Montréal peut être le plus efficace. Nous sommes profondément reconnaissants envers les membres des équipes concernés ; cette décision ne reflète en aucun cas leur talent, leur dévouement ou leurs performances. Soutenir les personnes concernées avec attention et respect reste notre priorité, tout en assurant la continuité pour les équipes à l'avenir ». Eidos Montréal, dans un communiqué publié sur LinkedIn

Et les mauvaises nouvelles ne s’arrêtent malheureusement pas là, puisque le studio derrière Deus Ex en a également profité pour officialiser le départ de David Anfossi, qui quitte donc son poste de directeur après presque treize ans de bons et loyaux services. « Nous remercions David pour sa contribution et lui souhaitons le meilleur pour ses projets futurs. Un plan de transition est en cours, et de nouvelles informations seront communiquées dès que la nouvelle direction sera mise en place. Aujourd’hui, cependant, notre priorité est de soutenir nos collègues ».

Des années difficiles pour le studio

C’est donc un nouveau coup dur pour Eidos Montréal, qui enchaîne les déconvenues depuis plusieurs années. Après avoir vu plusieurs de ses projets être annulés par Embracer Group, détenteur du studio depuis 2022, les créateurs de Marvel’s Gardiens de la Galaxie ont en effet été victimes de plusieurs vagues de licenciements, tandis que l’on ignore toujours sur quoi planchent les équipes. Officiellement, Eidos Montréal semble pour l’heure voué à apporter son soutien à Playground Games sur le développement de Fable, et à Obsidian Entertainment sur celui de Grounded 2.

Source : Eidos Montréal