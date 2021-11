Reportée d'un peu plus d'une semaine, la première grosse mise à jour d'eFootball est enfin arrivée sur consoles et PC. Les développeurs se sont attelés, comme promis, à corriger une partie des problèmes qui ont fait du lancement de ce free to play un fiasco qui risque de résonner encore longtemps à leurs oreilles.

On pouvait s'en douter à la réaction des joueurs, le boulot à abattre était important - et il l'est probablement encore. Le patch notes est donc long comme un bras de Gianluigi Donnarumma.

Correctifs

Plantage de l'application en raison d’une erreur.

Pendant la cinématique d’avant-match, certains joueurs apparaissent comme des maillots qui flottent, ou disparaissent complètement.

Certains joueurs peuvent apparaître vêtus d’un costume sur le menu 'Choix du maillot'.

L’éclairage du menu Choix du maillot peut ne pas fonctionner comme prévu.

Les objets d’arrière-plan peuvent apparaître flous sur le menu d’avant-match Choix d'équipe.

Certains objets peuvent ne pas s’afficher pendant les cinématiques d’avant-match à cause de la lenteur des temps de chargement.

Les bras des joueurs sont anormalement rognés pendant les cinématiques des hymnes nationaux en avant-match et de victoire en après-match.

Le gazon n’apparaît pas en 3D pendant la cinématique d’avant-match.

Certains éléments, comme les cadreurs sur le bord du terrain, peuvent disparaître pendant les scènes de but.

Certains panneaux publicitaires autour du terrain peuvent afficher une image erronée.

Certains éléments, comme le modèle de cadreur, peuvent être rognés par les structures du stade pendant les cinématiques.

Certaines commandes cessent de fonctionner correctement si la commande 'Défense physique' est assignée à une touche différente du paramètre initial.

Les performances de transition (animation d’effacement) qui devraient apparaître avant un ralenti peuvent ne pas s’afficher correctement.

L’arbitre peut apparaître comme piégé dans le sol pendant un match.

Une mauvaise scène peut brièvement s’afficher lors d’un changement de scène de match.

Les joueurs ne parviennent pas à amortir les passes tendues jouées depuis un corner.

Les joueurs (hormis le tireur du coup de pied arrêté) peuvent courir au travers des panneaux publicitaires et hors du terrain pendant un corner.

Le tireur de coup de pied arrêté peut prendre le ballon en main au moment de le frapper pendant un corner.

Pendant une sortie de but, le gardien apparaît en train de frapper le ballon depuis une position qui en est éloignée. Cela se produit lorsqu’une commande d’ajustement de position est saisie juste avant la frappe.

Certaines commandes n’ont pas d’effet quand elles sont saisies au même moment qu’un changement de curseur pendant un match.

Le joueur peut complètement rater le ballon au moment de tenter une frappe.

Si le ballon est dégagé juste après avoir passé la ligne de but, le but peut être considéré par erreur comme non valide.

Certains joueurs peuvent brusquement disparaître pendant un match.

La cinématique de remplacement de joueur apparaît parfois dans de mauvaises conditions.

L’arbitre et les joueurs peuvent parfois se mettre à glisser dans tous les sens pendant l’attente avant le coup d’envoi.・ Les ralentis ne sont pas lus quand une relance rapide est interrompue par un hors-jeu.

Les caméras de ralenti sont parfois instables.

Des objets erronés peuvent s’afficher lors de certaines célébration de but. Dans le détail, il s’agit d’objets proches de la caméra (qui devraient être invisibles) qui apparaissent pendant les célébrations.

Les joueurs peuvent finir coincés dans les filets des cages lorsqu’ils effectuent une célébration de but à proximité.

Certaines célébrations de but apparaissent rarement en option après un but.

Un bug d’animation faciale pouvant entraîner un manque de naturel dans les expressions des joueurs.

Lors du changement de caméra depuis le menu de pause, un bug de l’aperçu survient pendant un instant

Le maillot à manches longues de l’arbitre peut ne pas s’afficher pendant un match.

Les graphismes des joueurs peuvent ne pas s’afficher correctement, ce qui leur donne un aspect étrange.

Des bugs graphiques, comme des ballons qui restent en suspension, peuvent se produire pendant les ralentis d'un but marqué.

Le ralenti accessible depuis le menu de pause peut être trop court, ce qui rend impossible le visionnage d’une action survenue juste avant la pause.

Pendant un ralenti, au moment de changer la caméra ou le joueur sur lequel elle est centrée, certains joueurs buguent pendant un instant.

Deux ballons ou plus peuvent apparaître en jeu en même temps. Un des motifs de ce bug est le visionnage du ralenti depuis le menu de pause pendant un match.

Certains joueurs peuvent apparaître en train de glisser au sol pendant un ralenti. Ce mouvement est différent à celui qui se produit pendant le match.

Le temps de pause restant peut ne pas apparaître lorsqu’un match en ligne est mis en pause.

Le menu de pause ne s’ouvre pas pendant la deuxième mi-temps.・ L’écran Réglages de match tarde à charger après le matchmaking de matches en ligne.

Accéder à l’écran suivant peut prendre un certain temps quand un utilisateur se déconnecte immédiatement après le matchmaking d’un match en ligne.

La carte d’avant-match peut ne pas s’afficher à l’occasion d’un match en ligne.

Un mauvais écran peut brièvement apparaître lors de la transition entre les écrans du menu.

Les résultats des 20 derniers matches les plus récents de tous les événements sont affichés par erreur à la place de la liste de résultats d’un événement spécifique.

Un message d’erreur de connexion peut s’afficher à la fermeture de la fenêtre vous informant d'une maintenance en cours du serveur.

Steam

Le bas de l’écran clignote pendant un match si vous réglez les paramètres de qualité d’affichage sur 'Niveau élevé'.

Certains écrans apparaissent mal cadrés lorsque vous jouez sur un moniteur ultra large.

Windows

Le bas de l’écran clignote pendant un match si vous réglez les paramètres de qualité d’affichage sur 'Niveau élevé'.

Certains écrans apparaissent mal cadrés lorsque vous jouez sur un moniteur ultra large.

Les Succès peuvent être remis alors que les conditions d’obtention n’ont pas été remplies.

PlayStation 5, PlayStation 4

La lecture des commentaires en match peut échouer pendant un match joué immédiatement après l’installation, quand seules certaines fonctionnalités sont disponibles.

Les trophées peuvent être remis alors que les conditions d’obtention n’ont pas été remplies.

Xbox Series X|S, Xbox One

La lecture des commentaires en match peut échouer pendant un match joué immédiatement après l’installation, quand seules certaines fonctionnalités sont disponibles.

Les Succès peuvent être remis alors que les conditions d’obtention n’ont pas été remplies.

Des améliorations ont été apportées aux erreurs ci-dessous, mais elles peuvent se reproduire de temps en temps (nous travaillons en ce moment à leur correction).

Certains joueurs peuvent apparaître en train de glisser au sol pendant un match.

Les joueurs peuvent courir de manière étrange pendant une célébration de but.

Les modèles des joueurs peuvent apparaître déformés et leurs mouvements peu naturels en cas de collision.

Des fautes peuvent ne pas être sifflées pour des actions qui l’étaient clairement.

Le ballon peut passer au travers du corps d’un joueur pendant un match.

La réactivité à la saisie de commandes peut diminuer en match.

La vitesse des mouvements du ballon et des joueurs peut diminuer en match.

À vérifier manette en mains.

On rappelle que la version 1.0 d'eFootball n'interviendra pas le 11 novembre. Cette mise à jour de contenu et de fonctionnalités interviendra finalement au printemps 2022, comme Konami l'a révélé plus tôt dans la journée. Jusque là, vous aurez donc ce qui s'apparente à une démo. Et va devoir continuer à s'améliorer pour convaincre les joueurs. Ces derniers aimeraient bien également savoir ce qui a pu se passer ces 2 dernières années, hors COVID-19, pour qu'on arrive à cette situation...