La question se posait alors que Konami livrait la date de déploiement du premier patch de secours d'eFootball. Voilà la réponse. L'éditeur japonais annonce que la version 1.0.0 de son free-to-play footballistique, prévue initialement pour le 11 novembre, est reportée au printemps 2022. L'état du jeu et les retours des consommateurs ont eu raison d'un planning qui semblait intenable.

Nous avons travaillé avec diligence pour déployer une mise à jour qui apportera du nouveau contenu au jeu. Y compris un nouveau mode où vous pourrez vous renforcer et jouer avec une équipe originale, ainsi qu'une prise en charge des appareils mobiles le 11 novembre 2021. Malheureusement, nous avons ont conclu qu'il fallait plus de temps pour livrer le produit dans la qualité qui répondra aux attentes de nos utilisateurs. Et nous avons décidé de reporter son arrivée.

La mise à jour 0.9.1 reste prévue pour ce vendredi 5 novembre. Konami confirme que d'autres correctifs viendront améliorer son jeu - qui pour le moment n'a que 5 équipes et aucun mode à proposer. Le calendrier et les détails seront révélés prochainement.

Mais il y a une chose que la petite vague a bien prévu. Il s'agit naturellement de la levée de boucliers des croyants ayant précommandé le Premium Player Pack. Ce contenu payant n'arrivera pas non plus le 11 novembre. Il ne peut être disponible avant la mise à jour 1.0.0. Donc, il faudra encore beaucoup de patience. La patience et l'argent ne font pas toujours bon ménage. Plus question de le précommander jusqu'à nouvel ordre. Il y aura des remboursements.

En raison de la suppression du Premium Player Pack d'eFootball 2022, qui comprend des éléments qui ne peuvent être utilisés dans le jeu qu'après la mise à jour v1.0.0, votre précommande sera annulée. Les remboursements complets seront effectués conformément à la politique de chaque plateforme, mais veuillez noter que cela peut prendre du temps. Aucune action n'est requise pour que vous receviez le remboursement.

A noter que, hormis sur Steam, une fois l'annulation de la précommande confirmée, il faudra re-télécharger eFootball. Mais est-ce que la promesse d'un gazon plus vert au printemps 2022 suffira à convaincre la communauté ? Difficile, pour l'heure, de croire à une remontada à la No Man's Sky ou Final Fantasy XIV. Les footeux virtuels ne sont pas aussi charitables...