Edge of Memories a profité du Nacon Connect de ce mois de mars pour se dévoiler à nouveau et nous partager des images inédites saupoudré de gameplay. Un Tales of à la française ?

Annoncé il y a peu, Edge of Memories a attisé la curiosité des fans de JRPG avec sa direction artistique colorée et son gameplay qui promet d’être extrêmement dynamique. À bien des égards, le jeu rappelle la série des Tales of et ce n’est pas pour rien. Le studio français Midgar est composé de véritables amoureux du genre. Leur premier titre, Edge of Eternity, était d’ailleurs une lettre d’amour à Final Fantasy, d’où son surnom de « Final Fantasy français ». Avec ce nouveau jeu, le studio compte développer davantage sa licence, et tenter de nouvelles choses dans la foulée.

Après Final Fantasy, Midgar s'attaque à Tales of avec Edge of Memories et c'est superbe

Après la licence de Square Enix, c’est au tour de la licence Tales of d’être mise à l’honneur dans ce qui semble être un nouvel hommage à peine caché. Le jeu se passe dans le même univers qu’Edge of Eternity, Avaris. Cependant cette fois il nous fera suivre les aventures d’autres héros qui lutteront encore et toujours contre le mal qui ronge le monde : la Corrosion. Une maladie qui transforme la faune et la flore et ruine tout sur son passage. Dans Edge of Memories, il ne sera plus question de combats stratégiques au tour par tour mais plutôt d’affrontements dynamiques plus orientés action. Les environnements quant à eux profiteront de la nouvelle direction artistique, beaucoup moins « réaliste » que dans le premier jeu, mais visiblement toujours aussi inspiré.

Non content d’avoir réussi son coup avec Eternity, Midgar s’entoure une fois encore de grand nom du milieu pour Edge of Memories, comme Raita Kazama (Xenoblade Chronicles X), la scénariste Sawako Natori (NieR), la chanteuse Emi Evans (NieR, NieR: Automata) ainsi que les compositeurs Yasunori Mitsuda (Chrono Trigger / Xenogears) et Mariam Abounnasr (Xenoblade Chronicles 3 / ONINAKI). Un casting de folie qui nous promet déjà du caviar pour les oreilles et une écriture qui, on l’espère, sera inspirée.

Verdict en fin d’année. Avec ce nouveau Nacon Connect, Edge of Memories nous a partagé de nouvelles images, mais il ne nous a toujours pas donné de date de sortie concrète. Il faudra se contenter d’une fourchette. Le jeu est attendu sur PS5, Xbox Series et PC.