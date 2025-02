Surprise ! Midgar Studio et Nacon annoncent une suite à leur « Final Fantasy à la française », Edge of Eternity, avec Edge of Memories. Un jeu dont la sortie est plus proche qu'on ne pourrait le croire.

En 2021, le studio montpelliérain a voulu rendre hommage aux grands classiques du JRPG, comme les Final Fantasy, avec Edge of Eternity. Bien que les retours aient été mitigés, les développeurs ont visiblement réussi leur pari en écoulant plus d'un million de copies sur consoles et PC, ce qui permet aujourd'hui à l'équipe de proposer prochainement un nouveau chapitre avec Edge of Memories. La suite du Final Fantasy français se dévoile et ça promet déjà, notamment avec les grands noms qui sont attachés à ce projet.

Edge of Memories, la suite d'Edge of Eternity, dévoilée

Pour Edge of Memories, la suite d'Edge of Eternity, Midgar Studio et Nacon ne vont pas faire semblant et se sont bien entourés. On en veut pour preuve le retour de Yasunori Mitsuda, qui a contribué aux bandes-sons de Chrono Trigger, Final Fantasy 5, ou encore Xenoblade Chronicles 3 pour ne citer qu'eux. Mais pour ce deuxième volet, le musicien sera rejoint par d'autres pointures comme le concepteur de personnages, Raita Kazama (Xenoblade Chronicles X), la scénariste Sawako Natori (NieR), la chanteuse Emi Evans (Nier / NieR Automata) ainsi que la compositrice Mariam Abounnasr (Xenoblade Chronicles 3). C'est donc un casting XXL qui est à la barre d'Edge of Memories.

« Nous sommes heureux d’enrichir l'univers de la licence Edge of avec un nouvel opus qui adopte une nouvelle direction artistique et qui marque un tournant dans le gameplay, passant du tour par tour stratégique de son prédécesseur à une approche plus dynamique et immersive propre à l’Action RPG. En tant que véritable passionnés de JRPG, nous avons mis beaucoup d’amour dans ce projet que nous sommes impatients de faire découvrir aux fans du genre comme aux néophytes » déclare Jérémy Zeler-Maury, directeur de Midgar Studio. En effet, par rapport à son aîné, Edge of Memories opèrent des changements notables.

Une dimension Tales of Arise et une sortie proche sur consoles / PC

Avec sa dimension action-RPG et sa nouvelle direction artistique, on pense davantage à un Tales of Arise par exemple, qui est sans doute l'une des influences tant le jeu a plu. Dans Edge of Memories, le joueur voyagera sur le continent d'Avaris. « Un fléau appelé la Corrosion transforme faune et humains en abominations. Eline, une jeune Confidente des Âmes itinérante parcourt les terres pour exorciser les tourments des habitants à travers un rituel de guérison ». Edge of Memories est presque prêt puisqu'il sortira dès l'automne 2025 sur PS5, Xbox Series X|S et PC via Steam.

« Avec un gameplay dynamique et du combat en temps réel, Edge of Memories propose une expérience résolument orientée action : les joueurs doivent maîtriser les compétences d’Eline, enchaîner des combos spectaculaires avec ses deux compagnons et éveiller la puissance dévastatrice du Berserk qui sommeille en elle pour remporter la victoire » ajoute Midgar Studio à propos du gameplay du jeu.

