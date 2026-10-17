Edge of Memories, le nouveau JRPG à la française de Midgar Studio et Nacon, a annoncé le report de sa date de sortie pour pouvoir esquiver les nouveautés de novembre 2026.

Midgar Studio a peut-être été forcé de fermer boutique cet été, mais le fruit de son dernier dur labeur, Edge of Memories, n’a pas été abandonné pour autant. En effet, un an après Clair Obscur Expedition 33, un nouveau RPG français inspiré par les plus grands jeux japonais du genre est sur le point de voir le jour, même s’il faudra patienter un peu plus longtemps que prévu avant de pouvoir s’y plonger. Car l’information est tombée plus tôt cette semaine : Edge of Memories arrivera finalement le 3 décembre 2026 au lieu du 5 novembre comme prévu.

Et vous vous en doutez, l’arrivée de titres comme The Legend of Zelda: Ocarina of Time et GTA 6 est loin d’être anodine dans l'annonce de ce report. « La fin d’année est chargée, et la concurrence est rude autour de notre date de sortie initiale. Oui, certains de ces jeux sortent sur d’autres plateformes, mais la réalité est que des titres plus importants dans le même genre peuvent monopoliser toute l’attention », affirment les créateurs d’Edge of Memories. « Ils captent l’intérêt des joueurs, des testeurs et des streamers, ce qui fait que d’autres jeux passent facilement inaperçus ».

« Le bouche-à-oreille au moment du lancement peut être déterminant pour le succès d’un jeu. Nous voulons qu’un maximum de personnes puissent jouer à Edge of Memories et, même si nous sommes convaincus que le jeu est prêt pour sa sortie, ce délai supplémentaire donnera aussi à l’équipe l’occasion d’apporter quelques améliorations de confort de jeu », ajoutent-ils. Ce qui, pour les joueurs intéressés par le projet, ne peut alors qu’être bénéfique ; même si voir le titre être soudainement reporté si prêt du but peut s’avérer naturellement frustrant.

La démo du jeu sera bientôt de retour, quand sera-t-elle disponible ?

En guise de compensation, la démo d’Edge of Memories proposée dans le cadre du Next Fest fera toutefois son retour sur Steam début novembre, accompagnée « des améliorations et changements apportés [au titre] depuis ». Et même si celle-ci ne proposera aucun contenu inédit pour l’occasion, cela reste tout de même une belle opportunité pour les joueurs de constater les changements apportés à Edge of Memories par le studio entre-temps, en plus d’aider à mieux patienter jusqu’à la nouvelle date de sortie.

Le prochain JRPG français à succès après Clair Obscur Expedition 33 ?

« Merci infiniment pour votre soutien », concluent alors les créateurs du jeu, qui en ont également profité pour partager un nouveau trailer dévoilant certains des environnements de celui-ci. Et au vu des images qu’il présente, nul doute qu’Edge of Memories sera en mesure de nous faire voyager comme l’a fait Sandfall Interactive l’an dernier avec Clair Obscur Expedition 33. Mais cela suffira-t-il à ce nouveau titre pour obtenir le même succès auprès du public ? Réponse le 3 décembre prochain sur PS5, Xbox Series et PC.

Source : Nacon