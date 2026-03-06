Alors que tout le monde attend fermement un nouveau Tales of, Bandai Namco a finalement annoncé un tout nouveau JRPG : Echoes of Aincrad. Un titre inédit à venir prochainement sur consoles et PC, qui prend place dans la licence déjà très bien installée qu'est Sword Art Online, une autre franchise à succès de l'éditeur. Mais avec Echoes of Aincrad, il n'est pas question de pomper ce qui a déjà été fait, non, ce nouveau jeu revendique une identité bien différente, beaucoup plus orientée action-RPG, bien qu'il partage le même univers et promet même pas mal de fan service.

Echoes of Aincrad, un nouveau jeu surprise dans l'univers de Sword Art Online

Dans Echoes of Aincrad, on pourra incarner un héros que l'on créera nous-même de toute pièce. Le jeu prend bien place dans l'univers de Sword Art Online, ce qui signifie qu'il reprend quelque peu l'histoire existante. La mort de l'avatar virtuel provoque donc celle du joueur derrière son écran et dans le monde. La personnalisation de notre personnage sera des plus importantes. Si les options cosmétiques s'annoncent déjà nombreuses, c'est surtout notre équipement qui nous sauvera la vie et qui nous permettra par la suite de réaliser des quêtes de plus en plus difficiles. On pourra acheter, fabriquer ou encore améliorer son équipement et gérer nos compétences avec une grande liberté. Évidemment, remplir des missions, combattre des monstres ou remporter certains défis nous feront gagner de l'expérience et monter de niveau, nous permettant ainsi de devenir toujours plus puissants.





Le jeu proposera de l'exploration en nous laissant gambader dans de vastes zones ouvertes, sans pour autant lorgner sur le monde ouvert le plus total. On pourra y remplir des quêtes et bon nombre de contenus annexes que l'on pourra notamment débloquer via les PNJ dans la ville principale qui nous servira de HUB. Côté combat, Echoes of Aincrad se veut dynamique et nous permettra non seulement de combattre en temps réel mais aussi de nous déplacer librement. Parade millimétrée, esquive, contre-attaque… on aura à notre disposition tout ce qu'il faut pour affronter nos adversaires, du simple sanglier au boss le plus coriace. Enfin, comme Sword Art Online et beaucoup de productions de Bandai Namco il faut dire, Echoes of Aincrad opte pour une direction artistique très typée manga et anime, avec de nombreuses cinématiques et des personnages qui devraient être forcément très bavards.