EA FC 27 déroule son programme pour l'année 2026 à 2027, saison après saison. Une tonne d'événements est à prévoir pour les modes FUT, Carrière et le nouveau The Grounds.

EA FC 27 va bientôt lancer son early access, quelques jours avant la sortie définitive du jeu. Electronic Arts a donc voulu vous mettre l'eau à la bouche en dévoilant la roadmap pour les prochaines saisons. Plusieurs nouveautés vont rythmer l'année, sans compter les traditionnels événements. D'autant qu'en plus des habituels mods FUT et Carrière, vous pourrez aussi conter sur un mode The Grounds inédit.

EA FC 27 donne un avant-goût de ses nouveautés et événements

Il va y avoir de la nouveauté cette année avec EA FC 27. Du moins, c'est ce que promet Electronic Arts. L'éditeur et ses équipes de développement ont remanié le système de progression du mode Football Ultimate Team (FUT). Vous devriez à présent bénéficié de plus de récompenses échangeables, tandis que de nouveaux packs vont faire leur apparition. Attendez-vous également à une évolution plus lente pour préserver l'identité des joueurs. Et en parlant de joueur, Kylian Mbappé sera la tête d'affiche de la saison 1.

Mais on sait que beaucoup d'entre vous êtes curieux de ce que le mode The Grounds, jouable en monde ouvert, vous réservera. EA FC 27 mettra les archétypes au cœur de la progression. Au-delà de ça, les premiers événements in-game vont rapidement se mettre en place. Un premier tournoi en 11v11 sera lancé dès l'accès anticipé. Le mode se mettra également à l'heure d'Halloween avec des festivités spéciales.

Enfin, en Carrière, on peut se réjouir du retour du mode Manager Live. Celui-ci accueillera évidemment de nouveaux défis, dont certains créés par la communauté. Les joueuses et joueurs d'EA FC 27 seront en plus ravis d'apprendre que plusieurs ICONs légendaires seront jouables dès la saison 1. Il s'agit de Kaká, Del Piero et Van Persie. Mais pour y voir plus clair, on vous a préparé le calendrier complet.

Roadmap pour les saison 1 à 5

SAISON 1 (septembre à octobre 2026) : 25 septembre 2026 : Destined for Glory Team 1 (FUT) 2 octobre 2026 : Destined for Glory Team 2 (FUT) Future Stars (FUT) Rio's Rising x Transfer Savvy (Carrière) UEFA European Nights (The Grounds)

SAISON 2 (octobre à novembre 2026) : Ultimae Scream (FUT) UEFA Road to the Knockout (FUT) Hall of FUT Unleashed (FUT) European Competitions x International Break (Carrière) Screaming Gounds (The Grounds)

SAISON 3 (décembre 2026 à janvier 2027) : Nouvelle campagne avec de nouveaux joueurs historiques (FUT) Winter Wildcards (FUT) Festive Showdowns (FUT) Streamlined SBCs Updates (FUT) Festive Season (Carrière) Frozen Grounds x Festive Fixtures (The Grounds) Nouveau commentateur (mise à jour FC)

SAISON 4 (janvier à février 2027) : Team of the Year (FUT) End of match rewards (FUT) Youth Player Visual Customization (Carrière) Ajout du mode Own the pitch, d'archétypes, de cibles et statistiques de profil (The Grounds) Création de joueur Photofit (mise à jour FC)

SAISON 5 et au-delà (à partir de mars 2027) : Programme à annoncer



© EA

Quand sortira EA FC 27 ?

Il ne reste plus que quelques jours avant de chausser ses crampons pour fouler la pelouse d'EA FC 27. La prochaine référence des jeux de foot sortira le 25 septembre 2026 sur PS4, PS5, XBOX ONE, XBOX Series X|S et PC. Cela dit, les possesseurs de l'édition Ultimate pourront profiter d'un accès anticipé dès le 18 septembre prochain.