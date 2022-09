EA souhaite changer de cap par rapport aux moddeurs et veut laisser plus de libertés pour rendre le tout plus accessible. L'objectif est évidemment de pouvoir rentabiliser l'ensemble.

Andrew Wilson, le PDG de chez EA s'est exprimé lors d'une conférence de Goldman Sachs sur son envie de proposer plus d'expériences créatives aux joueurs. Ainsi les joueurs qui représentent le public le plus actif dans le domaine du divertissement, sont de plus en plus amené à pouvoir jouer un rôle dans la création des jeux.

L'avenir des jeux EA est aussi dans la création et le modding

Ainsi, le PDG de EA déclare :

Sur un horizon de 5 à 10 ans, ce que nous nous attendons à voir, et que nous avons déjà commencé à remarquer aujourd'hui, c'est qu'il y aura la création de nouveaux mondes qui s'adapteront juste à côté des mondes que nous créons.

Evidemment l'objectif est aussi (surtout?) pécunier puisqu'il s'agit de pouvoir capitaliser dessus et donc gagner plus d'argent grâce à ces créations. EA déclare d'ailleurs à ce sujet précis :

Les minutes engagées et l'argent dépensé sont en corrélation. Donc, que nous créions le contenu ou que notre communauté crée le contenu, à condition qu'il soit de haute qualité, à condition qu'il soit engageant, cela représente une opportunité extraordinaire pour nous.

Wilson estime qu'environ 20% des joueurs d'EA créent déjà du contenu pour les jeux et 50% de la base de joueurs totale utilisent du contenu créé par les joueurs. Forcément avec des chiffres on se rend compte des opportunités financières.

Actuellement, les outils de création de nombreux jeux modernes ont tendance à permettre aux joueurs de modifier l'apparence des skins, notamment en créant des uniformes alternatifs dans un jeu de sport (pour l'exemple d'EA) ou des travaux de peinture personnalisés dans un jeu de course. Mais EA prédit des créations de joueurs plus complexes à l'avenir (même si c'est déjà le cas sur certains jeux) qui se rapprochent plus du travail professionnel.

Dans ce contexte on peut imaginer EA permettre aux moddeurs de vendre sur le store des créations et de récupérer au passage quelques bénéfices.