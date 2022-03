Mauvaise nouvelle pour les amateurs de golf, puisqu'on apprend que EA Sports PGA Tour vient de prendre un sacré retard. En effet, le jeu est repoussé d'un an.

Les fans de golf vont donc devoir patienter un an de plus avant de pouvoir mettre les mains sur EA Sports PGA Tour, puisque le jeu arrivera finalement au printemps 2023. L'annonce a été faite sur le compte officiel de la franchise qui n'a pas vraiment donné d'explications à ce report.

Double Bogey

Initialement, le jeu qui a été annoncé à la fin mars 2021 devait arriver au printemps 2022. Avec un peu d'imagination, on se doute que le titre sortira au moment du Masters 2023 qui se tient sur les greens du National Golf Club d'Augusta la première semaine du mois d'avril. Le parcours sera d'ailleurs de retour dans un jeu vidéo, ce qui est une première depuis 2013.

EA Sports nous rappelle que son jeu sera le seul à intégrer les quatre majors, soit le Masters, l'US Open, le British Open et le championnat PGA. Le titre disposera en plus du Players Championship qui se tient sur le TPC Sawgrass, de l'intégralité de la FedEx Cup et des playoffs de fin se saison. Mieux, les dames seront mises à l'honneur avec la présence du championnat d'Evian du LPGA ainsi que la totalité du Ladies European Tour.

EA Sports PGA Tour : le retour aux affaires !

Le mode carrière nous mettra dans la peau d'un jeune golfeur qui débute en Korn Ferry Tour, et qui aspire à entrer dans le championnat PGA. Rappelons qu'EA Sports PGA Tour sera le premier jeu de golf d'EA depuis la sortie de Rory McIlroy PGA Tour en 2015. Cet opus avait interrompu la longue série annuelle des Tiger Woods PGA Tour à la suite du scandale sexuel qui avait touché le Tigre durant ces années.

Depuis cette époque, le genre du jeu de golf a été un peu laissé à l'abandon, jusqu'à ce qu'HB Studios lance la série The Golf Club en 2017. Repéré par l'éditeur 2K, le studio a pu profiter d'un plus gros budget pour réaliser The Golf Club 2019 featuring PGA Tour sorti en 2018, puis PGA Tour 2K21 en 2020.