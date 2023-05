EA Sports FC commence à se dévoiler de plus en plus en profondeur. Avec son nouveau jeu de football, Electronic Arts veut continuer à régner en maître sur le marché de la simulation de ballon rond. Après des années d'exploitation de la licence FIFA, son partenariat avec l'instance la plus puissante du football a pris fin. La FIFA va s'associer avec un nouveau studio pour ses prochains jeux alors qu'Electronic Arts mise sur EA Sports FC. Mais une question taraude l'esprit des fans de FIFA : que va devenir le mode FUT (pour FIFA Ultimate Team) ? Eh bien il va disparaître... ou presque.

Le mode FUT d'EA Sports FC change de nom

Oui parce que plus populaire des modes de jeu sera bien présent dans EA Sports FC. L'éditeur ne va clairement pas lâcher sa poule aux œufs d'or. Mais sous un autre nom. Selon le média Footy Headlines, Electronic Arts, qui se voit dans l'obligation de renommer le mode FUT, aurait opté pour une des deux options suivantes : Ultimate Team FC ou Football Ultimate Team. Les FUT Points seront appelés les FC Points. EA Sports FC compte se livrer davantage en juillet. Nous en serons certainement plus sur le mode de jeu à ce moment-là. Si certains fans espèrent assurément retrouver l'identité et la structure du mode FUT qu'ils apprécient depuis tant d'années, d'autres joueurs sont beaucoup plus glacial concernant les microtransactions. Nous verrons bien ce qu'EA nous réserve, amis ce qui est sur c'est que même s'il change de nom, le mode de jeu sera de retour.

Créé pour les fans par les fans, EA SPORTS FC est un nouveau club de football pour l’avenir du monde du ballon rond que nous voulons bâtir ensemble. Notre nouvelle identité visuelle s’inspire à la fois des triangles qui existent depuis maintenant 30 ans dans le football d'EA SPORTS, des polygones isométriques qui composent notre jeu, des triangles de Collectif existants dans Ultimate Team et de l'indicateur joueur au-dessus de chaque star sur le terrain pendant les matchs.

Des infos, mais toujours pas de gameplay

EA Sports FC compte miser autant sur le football masculin que sur le football féminin. Il serait même possible de mélanger des joueuses et des joueurs dans une même équipe pour des rencontres plutôt fantaisistes. Afin d'attirer un maximum de fans, le jeu mise sur les licences officielles comme la Premier League, la Ligue des champions, LaLiga Santander, la Bundesliga, la Ligue 1 ou encore la Serie A. Pour le moment, Electronic Arts n'a rien de montré de sa prochaine simulation de football. Espérons que les premières vidéos de gameplay soient dévoilées au mois de juillet prochain. La FIFA ne compte pas laisser EA mener la danse. FIFA 25 s'annoncerait particulièrement ambitieux.