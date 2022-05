Vous avez eu quelques mois pour vous y habituer suite au dépôt de marque, FIFA deviendra EA Sports FC en 2023. Malgré ce nouveau nom qui interpelle, Electronic Arts promet une expérience dans la veine des jeux actuels.

Electronic Arts jette le nom de FIFA au profit d'EA Sports FC

Vieux couple de 30 ans, la relation entre Electronic Arts et la FIFA prendra fin cette année avec FIFA 23. En effet, les prochains jeux de foot de l'éditeur s'appelleront EA Sports FC dès l'année prochaine.

Après près de 30 années de création d'expériences footballistiques interactifs qui ont défini un genre, nous commencerons bientôt une nouvelle ère passionnante. L'année prochaine, EA Sports FC deviendra l'avenir du football d'EA Sports. Aux côtés de nos plus de 300 partenaires licenceurs dans le sport, nous sommes prêts à porter les expériences de football mondiales vers de nouveaux sommets, au nom de tous les fans de football du monde entier.

Dans son communiqué officiel, l'éditeur promet que l'expérience ne sera en aucun cas entachée par ce changement majeur :

Tout ce que vous aimez dans nos jeux sera dans EA SPORTS FC. Les mêmes belles expériences, modes, ligues, tournois, clubs et athlètes seront là. Ultimate Team, le Mode Carriere, Clubs Pro et VOLTA Football seront tous au rendez-vous. Notre portefeuille unique de licences avec plus de 19 000 joueurs, plus de 700 équipes, plus de 100 stades et 30 ligues dans lesquel nous avons continué d'investir pendant des décennies sera toujours là. Cela inclut des partenariats exclusifs avec la Premiere League, La Liga, La Bundesliga, La Serie A, la MLS – et bien d'autres à venir.

L'heure du renouveau

D'après Cam Weber, executive vice president & general manager, EA Sports FC sera une "nouvelle plateforme indépendante qui offrira de nouvelles opportunités pour innover, créer et évoluer".

Nous nous engageons à réinvestir de manière significative dans le sport, et nous sommes ravis de travailler avec un nombre important et croissant de partenaires pour développer des expériences authentiques qui apportent de la joie, des valeurs d'inclusivité et une vraie immersion à notre communauté globale de fans. J'ai hâte de partager plus de détails sur ces plans dans les mois à venir.

Pour d'autres détails, il faudra patienter jusqu'à l'été 2023. Oui, c'est loin.

Nous sommes incroyablement enthousiastes de construire le future du football global avec vous tous, et nous serons heureux de partager plus d'information sur EA Sports FC pendant l'été 2023. L’avenir de ce sport est immense et très prometteur, et la communauté des fans de football est dans tous les coins du monde.

Vraisemblablement, la fédération et EA ne sont donc pas parvenus à un accord satisfaisant pour les deux parties. Comme l'avait annoncé VGC, FIFA 23, qui sera disponible en 2022, gardera son nom et devrait comprendre un tournoi masculin et féminin.

Que pensez-vous de l'abandon du nom de FIFA après tout ce temps ? La série va t-elle en souffrir ? Ça ne vous fait ni chaud ni froid ? Dites nous tout en commentaires.