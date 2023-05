Enfin ! EA Sports FC, le nouveau concurrent de FIFA sur le marché de la simulation de football, compte se dévoiler en profondeur très prochainement. Et on sait quand exactement.

L'heure de la bataille entre EA Sports FC et FIFA sur le marché de la simulation de football approche. D'un côté, le nouveau titre d'Electronic Arts, dont le partenariat avec la Fédération international de football n'est plus. De l'autre, la série culte sous licence officielle de la FIFA développé par un nouveau studio. UFL, concocté par Strikerz Inc, veut avoir son mot à dire, mais il sera difficile de rivaliser. L'affrontement entre EA et la FIFA devrait être assez particulier en 2023. Comme l'expliquait son président Gianni Infantino il y a quelques semaines, aucun opus de FIFA ne devrait sortir cette année, avant un retour en force en 2024. Electronic Arts aura donc une belle carte à jouer à l'automne. Sauf que, pour le moment, EA Sports FC se fait particulièrement discret. On savait que la simulation devait donner de ses nouvelles en juillet, sans plus de précision sur la date. Selon Insider Gaming, il ne faudra pas attendre bien plus longtemps pour enfin découvrir le gameplay du titre.

EA Sports FC révélé le 12 ou le 13 juillet

Le média Insider Gaming indique qu'EA Sports FC devrait se dévoiler le 12 ou le 13 juillet. À cette occasion, Electronic Arts dévoilerait enfin du gameplay et ouvrirait les précommandes du jeu dans la foulée. On imagine donc que la date de sortie sera révélée officiellement à cette occasion. Depuis de nombreux mois, les fans de football attendent de découvrir ce que donnera cette nouvelle licence d'Electronic Arts. Sans la FIFA à ses côtés, le développeur américain offrira-t-il aux passionnés de ballon rond un titre à la hauteur ? L'événement du mois de juillet livrera de premiers éléments de réponse. Bien sûr, il faudra attendre d'essayer le jeu pour se faire un réel avis sur la question. Andrew Wilson, PDG d'Electronic Arts, se dit excité à l'idée de dévoiler EA Sports FC au public.

Nous sommes impatients de poursuivre sur notre lancée, notamment avec le lancement très attendu d'EA SPORTS FC plus tard dans l'année [...]. Nos équipes restent disciplinées et donnent la priorité à l'expérience du joueur, tout en continuant à concentrer nos investissements sur la croissance à long terme.

Les licences adorées des joueurs bien présentes dans le jeu

Après des années à dominer le marché de la simulation de football virtuelle avec FIFA, EA sait que les fans sont attachés aux codes de la franchise. Le studio devrait donc importer son célèbre mode FUT (FIFA Ultimate Team) dans EA Sports FC avec un nouveau nom. Le jeu comptera aussi des clubs féminins et les cinq grands championnats européens sous licence officielle. Pour les obtenir, Electronic Arts aurait aligné les zéros. Si ce sont les grandes soirées de foot du mardi et du mercredi soir qui vous font vibrer, pas d'inquiétude. La Ligue des Champions aussi sera de la partie. Pour en savoir plus sur EA Sports FC, rendez-vous au mois de juillet prochain.