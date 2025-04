Après la révélation avant l'heure de son logo, EA Sports FC 26 continue de se dévoiler à travers d'autres leaks qui vont beaucoup plaire à certains, et en décevoir d'autres.

Même si ce n'est pas la mise à jour la plus fournie, EA Sports FC 25 a été patché la semaine dernière. En prenant en compte les retours des joueurs, les développeurs ont corrigé plusieurs bugs comme le mauvais montant des primes attribuées dans le mode Carrière ou encore l'évolution des joueurs qui n'apparaissait pas correctement. Il y a également eu certaines retouches visuelles et une meilleure stabilité afin d'éviter les plantages intempestifs susceptibles d'écourter un match. Si vous êtes déjà tourné vers la prochaine édition pour diverses raisons, on a justement quelques détails sur EA FC 26.

EA Sports FC 25 n'est pas mort et pourrait même voir affluer une nouvelle vague de joueurs en débarquant dans le Xbox Game Pass d'avril 2025. C'est du moins ce qu'un leak a suggéré, mais pour le moment, il n'apparait pas du tout dans les jeux annoncés ou déjà disponibles. En attendant d'y voir plus clair, c'est EA Sports FC 26 qui fait l'actualité puisque ce prochain épisode semble encore victime de fuites. Ainsi après son logo qu'on peut voir en image d'illustration, c'est la date de sortie qui aurait déjà leaké et c'est une bonne nouvelle pour les fans inconditionnels.

D'habitude, Electronic Arts sort ses simulations de foot fin septembre, mais pour cette année, le lancement serait avancé. D'après AhcanFut, EA FC 26 serait disponible à partir du 23 août 2025 avec l'Ultimate Edition sur PS5, Xbox Series X|S et PC... mais aussi PS4, Xbox One. Même si l'internaute ne l'indique pas clairement, il y a de fortes chances que le jeu débarque également sur Nintendo Switch et sur Nintendo Switch 2. Ce choix d'avancer la date de sortie pourrait être motivé par le fait de vouloir davantage coller au calendrier officiel footballistique.

Selon AhcanFut, le trailer d'annonce d'EA Sports FC 26 pourrait tomber entre le 20 et le 27 mai 2025. Voilà pour les bonnes nouvelles. Mais il y a deux points qui font peut-être faire débat et des déçus. Si l'on se fie aux leaks, qui restent des rumeurs en l'état, EA FC 26 ferait l'impasse sur le mode Moments d'Ultimate Team ainsi que sur le cross-play entre les consoles et le PC. Un autre jeu de sport, NBA 2K25, a déjà supprimé cette fonctionnalité entre ces plateformes.

Capture PC Steam d'EA Sports FC 25.

Source : AhcanFut.