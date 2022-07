On connaît un community manager qui va passer une sale journée. Pour surfer sur la vague du même « c'est un 10, mais …», EA a tenté de faire une blague en attaquant celles et ceux qui aiment les jeux solo. Pas de chance pour l'entreprise, ça s'est retourné contre elle.

EA crée la polémique avec un simple Tweet

« C'est un 10 mais il/elle ne joue qu'à des jeux solo ». Voici le tweet qui enflamme les joueurs sur les réseaux sociaux depuis cette nuit. Une blague d'EA jugée de mauvais goût par beaucoup, d'autant que l'éditeur n'est pas spécialement le mieux placé pour faire la promotion des jeux multijoueurs. Les internautes se sont pressés de l'atomiser en lui rappelant ses différents échecs en la matière ces dernières années. Le plus récent est évidemment sur toutes les lèvres : Battlefield 2042. Celui qui devait mettre à genoux Call of Duty était il y a quelques semaines encore au fond du trou avec un nombre de joueurs ridicule.

C'est un 10 mais il/elle te facture 2,99$ pour chaque rendez-vous

« C’est un 10, mais il/elle n’aime que les lootboxes et les microtransactions dans les jeux » répond un autre internaute. Pas de chance EA, personne n’a oublié la débâcle de Star Wars Battlefront 2, dont les microtransactions sont l'un des plus grands scandales de l'histoire du jeu vidéo et à juste titre. Sans compter également sur Anthem, échec cuisant de l'éditeur américain.

D’autres ne sont pas gênés pour rappeler que certaines des meilleures ventes et des plus gros succès de l’éditeur étaient des jeux solo. Les Sims, Mass Effect et plus récemment Star Wars Jedi Fallen Order ou It Takes Two figurent parmi les plus cités. Electronic Arts a encore loupé une belle occasion de se taire. A croire qu’il tient tant à son titre d'entreprise la plus détestée du monde.