La folie des rachats n’en finit plus. Une nouvelle rumeur affirme que EA cherche activement à faire l’objet d’une acquisition et il se tourne vers des géants de la tech et du divertissement pour ça.

Les rumeurs autour des rachats ne finissent plus de nous surprendre. Après que Microsoft ait mis la main sur Activision-Blizzard ou encore Bethesda les rumeurs les plus folles sont apparues. Il était par exemple question de Sony qui rachèterait Square Enix. L’éditeur japonais a cependant revendu certains des studios et de ses licences à Embracer Group. Et on ne serait pas au bout de nos surprises. EA a failli être racheté, mais pas par l’un des grands noms de l’industrie du jeu vidéo.

EA souhaiterait activement être racheté

Selon Dylan Beyers, journaliste du site Puck, Electronic Arts chercherait activement à être racheté, voire plutôt fusionné. Une distinction importante car la seconde option permettrait à l’éditeur américain d’être plus autonome et surtout de conserver Andrew Wilson en tant que PDG. Une idée qui germerait plus activement dans la tête des dirigeants de l'entreprise depuis le rachat d’Activision-Blizzard par Microsoft. Et EA n’aurait pas chômé pour trouver des acheteurs potentiels.

L’article rapporte en effet que Electronic Arts et NBC Universal étaient proches de conclure un deal il y a quelques semaines. Dans les conditions de ce rachat, la célèbre chaîne de télévision américaine aurait dû absorber EA et Andrew Wilson aurait dû gérer la partie divertissement du groupe. Finalement, l’accord serait tombé à l’eau à cause du prix.

Vers un rachat par Disney, Amazon ou Apple ?

Cependant, Electronic Arts aurait prévu une issue de secours. L’éditeur américain serait en effet allé séduire avec insistance des géants de la tech. Wilson aurait notamment approché Disney en mars dernier dans la possibilité d’un rachat. Un accord qui aurait fait sens lorsque l’on sait que l’exploitation des licences de Disney va bientôt arriver à son terme. Après Star Wars : Jedi Fallen Order 2, EA passera le flambeau à d’autres studios comme Ubisoft ou Quantic Dream avec Star Wars Eclipse.

EA ne se serait pas arrêté là et aurait également tenté d’approcher Amazon et Apple, deux acteurs qui tentent de pénétrer l’industrie du jeu vidéo avec plus ou moins de difficulté. L’article ne précise pas quel genre de négociations ont été mises sur le tapis. Il est néanmoins impossible de savoir à l’heure actuelle si l’une de ses approches va aboutir ou non, ce genre de deal prenant plusieurs mois voire années avant de se concrétiser.

Sony et Microsoft, des candidats potentiels ?

Il semblerait néanmoins qu’EA ne soit pas allé approcher les grands noms de l’industrie. Microsoft semble plus délicat puisqu’il a déjà mis la main sur Activision-Blizzard. Sony pourrait autrement être une piste envisagée, au même titre que Tencent et Embracer et leur appétit vorace pour les rachats de studios. Cependant, Andrew Wilson aurait certainement moins la mainmise dans le cas d’un rachat par un acteur confirmé de l’industrie. Interrogé par Kotaku, John Reseburg, représentant d’EA, n’a pas souhaité commenter les rumeurs.