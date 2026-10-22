Après le choc de la fermeture de BioWare, EA fait un communiqué sur son propre avenir annonçant par la même occasion un nouvel open world dans l'univers du football américain.

En plein virage stratégique, Electronic Arts chamboule toutes les croyances sur ses futurs projets. Le coup dur de la fermeture de BioWare, qui travaillait sur Mass Effect 5, résonne d'autant plus bizarrement que l'éditeur dévoile la production d'un open world sportif assez inattendu. EA Sports devrait donc prendre encore de l'ampleur avec Project Gridiron, un nouveau jeu de football américain.

EA annonce un jeu de football américain en open world

EA crée la surprise a plus d'un titre avec son annonce de restructuration. En parallèle de l'émoi concernant BioWare, l'éditeur étonne en teasant un jeu de football américain, le Project Gridiron, qui sort de l'ordinaire. De fait, il proposera une expérience en monde ouvert et mettra l'accent sur les interactions sociales.

Dans l'immédiat, ce Project Gridiron reste encore bien flou. EA n'a donné aucune information sur les fonctionnalités promises, le gameplay ou même l'horizon de sorti. Pour autant, le concept a de quoi nous intriguer. Faut-il s'attendre à quelque chose qui ressemble au mode The Grounds de EA FC 27 ? Ou bien à une expérience encore plus poussée qui dépasse l'enchaînement des matchs ? Une chose est sûre, ça devrait plaire aux Nord-Américains.

Project Gridiron, un open world pensé pour les Américains ?

Avec un sport aussi marqué géographiquement que le football américain, c'est difficile d'imaginer Project Gridiron rencontrer un gros succès en dehors du sol étatsunien. Même si le public occidental est attention à la finale du Super Bowl, notamment pour le show de la mi-temps, on ne peut pas dire que EA Sports College Football 27 ait vraiment défrayé la chronique chez nous à sa sortie en juillet dernier.

Le public potentiel de Project Gridiron à l'international semble donc limité, surtout en comparaison du football tel qu'on l'appel chez nous. Toutefois, EA pourrait bien capter l'attention avec l'aspect monde ouvert si l'intérêt est avéré. En tout cas, on peut s'attendre à un jeu unique en son genre. Maintenant, il ne reste plus qu'à attendre de nouvelles informations pour se faire une idée concrète.

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