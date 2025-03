EA fait ressortir ses vieux démons et se retrouve à nouveau au cœur d'une polémique autour d'un jeu très attendu à venir dans un avenir plus ou moins proche.

Même si l'on doit au monolithique éditeur américain EA d'excellents jeux comme le tout récent Split Fiction d'Hazelight Studios, on retient souvent de lui notamment une pratique particulièrement prédatrice autour des tant honnies microtransactions et autres monétisations de ce type, comme dans un certain FC 25 et ses prédécesseurs. C'est justement l'objet de la polémique qui nous intéresse ici sur un jeu... qui est encore en phase d'Alpha Test.

EA a nouveau sous les feux de la rampe à cause de microtransactions

Souvenez-vous en 2017, lorsqu'EA avait provoqué un tollé historique dans l'industrie du jeu vidéo à cause de la présence de lootboxes atrocement pay-to-win lors du lancement de Star Wars Battlefront 2 de DICE. La révolte des joueurs a marqué quelques changements autour de ces pratiques de monétisation prédatrices, mais probablement pas autant que souhaité. Dans une moindre mesure, l'éditeur EA se retrouve encore au cœur d'une polémique autour de microtransactions, cette fois cosmétiques, à propos d'un certain Skate, le nouveau titre free-to-play de la célèbre franchise, développé par Full Circle, édité donc par EA, et particulièrement attendu courant 2025 en early access. Rappelons que, en parallèle, sortira également le 11 juillet prochain un certain Tony Hawk's Pro Skater 3+4.

Actuellement en phase d'Alpha Test, la version précoce du titre édité par EA a récemment reçu une « mise à jour épique de gameplay »... ainsi que l'ajout de microtransactions, dans un jeu encore non finalisé, afin de « s'assurer de proposer une expérience positive en achetant des objets dans le magasin en jeu ». La chose fut annoncée au club très fermé des joueurs participant à l'alpha de Skate par EA lui-même, rapporté ensuite par Insider Gaming. Ces microtransactions concernent des éléments cosmétiques à débloquer via une monnaie en jeu appelée « San Van Bucks » (à ne pas confondre avec les V-Bucks de Fortnite, évidemment).

Un trick osé qui fait grincer des dents (et des roues de skate)

Une telle découverte n'a pas manqué de provoquer l'indignation de nombreux joueurs, qui blâment encore l'avarice d'EA. « Ils ne peuvent vraiment pas s'en empêcher... », « C'est honteux... », peut-on lire sur divers forums et réseaux sociaux. D'autant que la progression des participants à l'Alpha Test sera, comme l'indique EA dans son message aux participants, très probablement réinitialisée à la sortie de Skate en early access, rendant donc de tels achats totalement caduques.

D'autres se montrent cependant plus pragmatiques. La version Alpha d'un jeu est en effet là pour tester diverses fonctionnalités. Tel serait a priori également le cas du système de microtransactions récemment introduit dans l'Alpha playtest de Skate. Ce genre de pratique n'est par ailleurs pas nouveau en soi et n'est pas exclusive à EA. D'autres jeux, notamment free-to-play, ont en effet par le passé mis en place des microtransactions dans des versions précoces, pour rembourser les participants avec un montant équivalent à celui dépensé à leur sortie officielle en early access ou 1.0. Espérons donc que Skate suive le même parcours, ou la réputation déjà sulfureuse d'EA risque encore d'en pâtir.

Source : Insider Gaming