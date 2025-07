Ça commence à faire beaucoup. Les éditeurs multiplient les annonces qui mettent fin à l'expérience de très nombreux joueurs. EA (Electronic Arts) prend ainsi part à la danse avec une déclaration qui résonnera comme une véritable sortie de route pour beaucoup. Il vous reste encore du temps pour profiter de ce jeu d'une grosse licence, mais plus énormément

C'est bientôt la fin pour ce gros jeu d'EA

La liste des jeux dont le support et la maintenance des serveurs en ligne s'arrêtent continue de s'allonger. Après des XDefiant, Anthem ou tout dernièrement Resident Evil Re:Verse, EA fait tomber le couperet sur l'une de ces licences phares. En l'occurrence, c'est la saga Need for Speed qui subit un gros coup de frein pour un titre sortie il y a 12 ans déjà.

Le retour récent de la licence de course automobile n'a pas complément séduit se fanbase. Dès lors, on pouvait se dire qu'EA préserverait sa communauté en maintenant les ressources pour d'anciens titres qui rassemblent toujours les joueuses et les joueurs. Malheureusement, ce ne sera pas le cas pour ce qui est de Need for Speed Rivals.

En effet, EA a récemment ajouté Need for Speed Rivals à un historique spécifique. Il s'agit de celui des jeux dont les serveurs ont été ou vont être coupés. Sorti en 2013 sur Xbox One, PS4 et PC, le jeu verra les services en ligne qui lui sont associés s'éteindre le 7 octobre 2025. Il vous reste donc un peu moins de trois mois pour continuer à courir en lige contre d'autres joueuses et joueurs.

Toutefois, quelques questions subsistent encore chez les fans. De fait, EA n'a pas encore apporté de précision sur l'arrêt des serveurs. Dès lors, on peut se demander si le jeu sera encore pleinement jouable passé le 7 octobre. D'autant plus que le jeu risque d'être retiré des stores en ligne après cette date. Or version physique, vous ne pourriez donc plus acheter Need for Speed Rivals. Espérons donc que l'éditeur apportera quelques éclaircissements rapidement.