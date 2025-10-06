C’est toujours un peu triste, mais une fois de plus, EA met fin à plusieurs jeux. Et forcément, quand on possède l’un d’eux, ça fait toujours un petit pincement au cœur.

Le monde du jeu vidéo, ce sont des sorties quotidiennes tout au long de l’année, mais aussi, hélas, la fin et parfois même la mort de plusieurs jeux au fil du temps. Surtout lorsqu’il s’agit de titres multijoueurs, comme c’est le cas ici pour une partie du catalogue d’EA.

Need for Speed Rivals, la dernière ligne droite

Need for Speed Rivals et NHL 21 s’apprêtent à tirer leur révérence, marquant la fin d’une époque pour deux franchises cultes. Sorti en 2013, Need for Speed Rivals reste un épisode très apprécié des fans de jeux de course. Développé par Ghost Games et Criterion Games, il offrait un mélange explosif entre poursuites policières, vitesse débridée et liberté totale. Son mode en ligne AllDrive permettait de croiser d’autres joueurs dans un monde ouvert sans interruption, une vraie prouesse pour l’époque.

Mais douze ans plus tard, la route se termine. Les serveurs EA fermeront définitivement le 7 octobre 2025. Après cette date, il sera toujours possible de jouer en solo, mais toutes les fonctionnalités en ligne disparaîtront. Pour un jeu pensé avant tout autour du multijoueur, c’est presque une mise hors course. Beaucoup de joueurs considèrent d’ailleurs Rivals comme le dernier grand épisode de la saga chez EA, avant le virage plus inégal des titres suivants.

NHL 21, dernier coup de crosse avant la fin pour ce jeu EA

Autre départ, un peu plus discret mais tout aussi symbolique : NHL 21 de chez EA. Le jeu de hockey sur glace, sorti en 2020 sur PS4 et Xbox One, fermera ses serveurs aussi le 6 octobre 2025. Cet épisode marquait la fin d’un cycle avant le passage à la nouvelle génération de consoles.

Comme souvent avec EA Sports, l’objectif est clair : concentrer les ressources sur les titres récents et les nouveaux modes en ligne. Résultat, les joueurs de NHL 21 ne pourront plus participer aux compétitions multijoueur ni accéder aux classements communautaires. Seules les parties solo resteront disponibles. Un choix logique, mais qui laisse un goût amer à ceux qui jouaient encore régulièrement en ligne. Ces deux arrêts ne sont pas isolés. EA a confirmé une longue liste de jeux dont les serveurs seront coupés d’ici la fin de l’année. Une manière de tourner la page sur la génération précédente.

Madden NFL 22 – 20 octobre

– 20 octobre FIFA 23 – 30 octobre

– 30 octobre Dirt 3 , Dirt Showdown , Grid 2 et Grid Autosport – 8 novembre

, , et – 8 novembre EA Sports FC Empires – 30 novembre

Source : EA