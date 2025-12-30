L’année 2026 commencera avec plusieurs portes qui se ferment pour les joueurs. EA a décidé de mettre fin à l’exploitation de plusieurs de ses jeux... Que sait t-on ?

Le début de l’année 2026 s’annonce difficile pour plusieurs communautés de joueurs. EA a confirmé la fermeture prochaine de trois jeux, dont un projet signé BioWare. Une décision qui rendra ces titres partiellement ou totalement injouables, une fois leurs serveurs définitivement hors ligne. C'est toujours un moment très triste...

C'est la fin pour ces jeux EA

Le premier concerné est Anthem chez EA. Sorti en 2019, ce RPG d’action multijoueur avait suscité de grandes attentes avant de devenir l’un des projets les plus critiqués de l’histoire récente de BioWare. Problèmes techniques, manque de contenu et vision floue avaient rapidement terni son lancement. Malgré plusieurs tentatives de relance, le développement d’Anthem a été officiellement abandonné en 2021. Le jeu a ensuite été retiré de la vente le 15 août dernier. Le 12 janvier 2026, EA fermera définitivement ses serveurs, rendant le titre inutilisable dans sa forme actuelle, fortement dépendante du jeu en ligne. Si vous avez envie d'un peu de nostalgie, on vous conseille de lire notre test de l'époque.

Deux semaines plus tard, un autre jeu passera à son tour hors ligne chez EA. Il s’agit de Les Sims Mobile, développé par Maxis. Lancé en 2018, ce jeu mobile proposait une adaptation simplifiée de l’univers des Sims, pensée pour des sessions courtes et un suivi régulier. Après plusieurs années d’exploitation, Les Sims Mobile a été retiré des stores le 21 octobre 2025. La fermeture de ses serveurs est prévue pour le 24 janvier 2026, mettant un terme définitif à l’expérience.

Enfin, le dernier jeu concerné est aussi le plus ancien et le moins surprenant. Le 30 janvier 2026, EA fermera les serveurs de NBA Live 19, développé par EA Tiburon. Sorti en 2018, NBA Live 19 reste à ce jour le dernier épisode de la franchise, mise en pause par EA après des performances commerciales décevantes face à la concurrence. Le jeu avait lui aussi été retiré du catalogue fin octobre 2025.

Pourquoi Electronic Arts ferme-t-il ces jeux ?

Comme souvent, EA ne fournit aucune explication officielle concernant ces fermetures. Toutefois, plusieurs éléments permettent de comprendre la logique derrière ces décisions. Ces trois jeux reposent sur des serveurs en ligne, ce qui implique des coûts techniques et humains continus. Lorsqu’un titre ne génère plus suffisamment de revenus ou de joueurs actifs, son maintien devient difficilement justifiable. Dans le cas de NBA Live 19, la question des licences sportives, limitées dans le temps, entre également en jeu. Il est donc probable que ces jeux coûtaient désormais plus cher à maintenir qu’ils ne rapportaient, même si EA ne l’a jamais confirmé publiquement.

Source : EA