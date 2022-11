C'est lors d'une déclaration faite à nos confrères de chez GamesIndustry.biz, que l'éditeur EA a confirmé que la série Project Cars touchait à sa fin. En fait le personnel de Slightly Mad Studios est même déplacé vers d'autres jeux EA Sports et de course (dans la mesure du possible).

Pour mémoire le studio de développement Slightly Mad a été acquis par Codemasters en novembre 2019 pour 30 millions de dollars et, dans le cadre de l'accord, Codemasters a conservé les droits sur la propriété intellectuelle de Project Cars. Par la suite Codemasters lui même a été acquis par EA en 2021, donnant à l'entreprise américaine le droit d'utiliser la licence en question.

EA explique dans son communiqué :

Suite à une évaluation du prochain titre Project Cars et de son potentiel de croissance à plus long terme, nous avons pris la décision d'arrêter tout développement et investissement pour la franchise.

Des décisions comme celles-ci sont très difficiles, mais nous permettent de nous concentrer en priorité sur les domaines où nous pensons que nous avons la meilleure opportunité de créer des expériences que les fans vont adorer.

Nous nous concentrons sur nos points forts, en particulier les expériences IP et de monde ouvert sous licence, et élargissons nos franchises pour qu'elles soient plus socialement dirigées avec des services en direct à long terme qui engageront les communautés mondiales.

Nous travaillons avec toutes les personnes concernées par cette décision pour les placer dans des rôles appropriés dans nos jeux EA Sports et de course, ainsi que dans d'autres parties d'EA, partout où nous le pouvons. Notre priorité est maintenant de fournir le plus de soutien possible à nos employés tout au long de cette transition.