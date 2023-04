Les temps sont durs, la concurrence est rude et EA ne semble visiblement pas prêt à prendre des risques. Après des années de lutte acharnée pour faire revenir une licence « importante du catalogue » d'EA, le développeur American McGee rend les armes et se plie à la décision du célèbre éditeur.

Son combat, il l’a mené durant de nombreuses années. Son rêve ? Faire revenir sa licence fétiche, Alice. Une licence créée par American McGee, mais possédée par EA qui aura eu le droit à deux épisodes, American McGee Alice, et Alice Madness Return, plutôt appréciés et bien reçus, que ce soit par les joueurs ou la presse.

Ces jeux d’action-aventure plateforme reprenaient la célèbre histoire d’Alice aux pays des merveilles, mais en y ajoutant une couche d’horreur et de dark fantasy. Les deux opus nous faisaient littéralement nager en pleine folie, assez proche d’un film de Tim Burton en un peu plus gore.

Extrait de la Bible d'Alice Asylum (Concept art)

Alice aux pays des portefeuilles

Fort de ce petit succès, au moins critique, American McGee a voulu rempiler pour un troisième opus. Pendant des années, et après avoir ouvert un Patreon, l’homme s'entoure d’une équipe et monte un projet : Alice Asylum. En ressort un dossier PDF de plus de 400 pages (à consulter en ligne ou via la chaîne Youtube du développeur) qui contient tout ce qu’il faut pour vendre le projet à EA. Mais après avoir étudié l’affaire, l’éditeur a mis un stop définitif.

Dans un long post, American McGee explique qu’après « des semaines de délibération et d’étude, EA a fini par rendre son verdict » concernant l'arrivée d’un nouveau jeu et/ou de la vente de la propriété intellectuelle d’Alice. Le développeur affirme qu’après une analyse interne de la propriété intellectuelle et une étude du marché, « la société a finalement décidé de ne pas donner suite au projet ».

American McGee a alors tenté de récupérer l’IP pour faire un jeu de son côté, mais ici aussi EA à balayé tous les espoirs. Même s’il refuse de faire quoi que ce soit avec la licence, l’éditeur déclare qu’il considère la franchise Alice « comme un élément important de son catalogue de jeux » et qu'il n'était « pas disposé à la vendre ou à l'octroyer sous licence dans l'immédiat ». En clair, les projets d’American McGee sont définitivement mis à mort et la licence est laissée à l'abandon jusqu’à nouvel ordre.

Un nouvel échec, le dernier d'une (trop) longue liste

Cet échec a eu l’effet d’un gros coup de massue pour le développeur qui a pris une décision radicale. American McGee termine son post en remerciant tous les fans qui l’ont suivi et aidé durant toutes ces années ainsi que ceux qui ont participé au Patreon. Pour le développeur, s’en est trop. Cet ultime échec a signé l’arrêt de sa carrière. Il déclare en effet avoir « atteint un point final avec "Alice" et la production de jeux en général ». Il affirme être arrivé aux bouts de ses idées et ne plus avoir d’énergie pour continuer. Désormais, American McGee souhaite se concentrer sur sa famille et son entreprise familiale. Il enfonce le clou en affirmant que même si EA fini par vouloir faire un nouveau jeu Alice, il ne voulait même plus y participer. «Mon implication dans la franchise "Alice" est également terminée». C’est fini.

Les réactions sont très nombreuses sur les réseaux sociaux, notamment sous la déclaration d'American McGee, et les fans sont attristés par la nouvelle. La déception est grande d'autant que l'on est visiblement pas près de revoir Alice.

Extrait de la Bible d'Alice Asylum (Concept art)

Une franchise presque disparue

Difficile d'imaginer l'avenir de la franchise Alice, presque disparue désormais. EA ne semble pas motiver à développer un nouveau jeu et ne veut pas se séparer de sa licence. Elle est donc gelée. Pendant un temps, une série était également en pourparlers. Le show devait être écrit par David Hayter (X-Men, X-Men 2), mais nous n’avons plus aucune nouvelle.

Pour l’heure, si vous voulez découvrir la licence, sachez qu’Alice Madness Return est disponible sur PC, notamment via Steam et le jeu fait d’ailleurs l’objet d’une énorme promotion en ce moment. C’est le moyen le plus facile pour mettre la main dessus actuellement, à moins de ressortir vos bonnes vieilles PS3 et Xbox 360.