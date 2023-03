Comme bien souvent, les grosses structures font régulièrement le ménage et coupent les fonctionnalités en ligne de tout un tas de jeux. Malheureusement, si les jeux vidéo sont intemporels, les services en ligne quant à eux ne le sont pas et ne peuvent pas être maintenus indéfiniment. Et ce, même si au fil des années, les titres se tournent de plus en plus vers le tout numérique et le jeu service.

On peut toutefois se rassurer, à moins que les jeux ne fassent de très gros fours comme Babylon's Fall, Anthem ou encore Marvel’s Avenger, l’arrêt du suivis et / ou des serveurs ne se fait généralement que très tardivement. De quoi nous laisser profiter de nombreuses années de nos jeux favoris. Heureusement. Ce qui est bien plus rare en revanche, c’est de voir que certains jeux sont carrément supprimés des magasins en ligne, comme s’ils n’avaient jamais existé finalement. Pourtant, c’est ce que compte faire EA avec plusieurs jeux Battlefield, même si certains ont du contenu solo et hors ligne.

Plusieurs Battlefield vont disparaitre

En cette mi-mars bien avancée, EA a donc sorti la balayette et a décidé de dépoussiérer ses fonds de tiroir. L'éditeur annonce via son site officiel que trois jeux Battlefield seront mis à mort dès le mois d’avril et n’existeront définitivement plus dès décembre.

Les jeux concernés sont : Battlefield 1943, Battlefield Bad Company 1 et Bad Company 2 sur consoles et PC.

Dès le 28 avril 2023, les jeux cités ci-dessus ne seront plus disponibles à l'achat et disparaîtront des magasins en ligne. Puis, en décembre 2023, ce sont tous les services en ligne qui seront coupés. Il ne sera donc plus possible de profiter des fonctionnalités online, que ce soient les classements ou les modes multijoueurs.

C'est donc bel et bien terminé ?

Si vous possédez une copie numérique de Bad Company 1 & 2, vous pourrez toutefois toujours jouer aux modes hors ligne, comme la campagne solo par exemple. Vous pourrez également acheter le jeu en version physique si vous le souhaitez (si vous arrivez à les trouver surtout). Pour ce qui est de Battlefield 1943 en revanche, c’est définitivement terminé. Le jeu, exclusif à la PS3 et à la Xbox 360, n’est disponible qu’en ligne et disparaîtra donc pour de bon.

Notez par ailleurs que dans son article original, EA mentionnait également Mirror’s Edge, paru en 2008 sur consoles et PC. Mais finalement, quelques heures après la diffusion de l’article, EA a fini par revoir sa copie et a retiré toutes les mentions sur le jeu. Il se pourrait donc que Mirror’s Edge finisse par subir lui aussi le même sort que les jeux Battlefield, mais ça, seul l’avenir nous le dira.