Parfois, des jeux vidéo disparaissent sans raison apparente et sans annonce préalable, comme c'est le cas avec un titre récent d'EA. Une situation surprenante et déroutante.

Des jeux sont fréquemment abandonnés ou complètement supprimés des plateformes de vente par leurs éditeurs, sans communication préalable. C'est ce qui semble s'être produit avec un jeu d'EA, attirant l'attention sur cette pratique.

EA fait le ménage

Sans préavis, le jeu de tir à la troisième personne Rocket Arena, développé par Final Strike Games et édité par EA en 2020, a été retiré de toutes les boutiques en ligne. Bien que Rocket Arena n'ait pas été extrêmement populaire, il avait fidélisé un groupe de joueurs grâce à ses mécaniques de combat dynamiques. Récemment, le jeu a disparu des plateformes comme Steam, EA Play, ainsi que des boutiques PlayStation et Xbox, sans explication officielle ou avertissement.

Le jeu n'est plus du tout achetable sur les plateformes.

Ce retrait soudain a provoqué des interrogations parmi les joueurs. Sur Twitter, les comptes officiels du jeu et du développeur Final Strike Games sont restés silencieux pendant plusieurs mois, sans fournir d'informations sur les raisons de cette disparition. Silence radio.

Pourquoi ?

Les joueurs possédant déjà Rocket Arena peuvent continuer à y jouer, les serveurs fonctionnant normalement. Cependant, ceux qui n'avaient pas acheté le jeu ne peuvent plus y accéder, puisqu'il a été retiré de la vente. Insider Gaming a tenté d'obtenir des informations auprès de Final Strike Games, mais sans succès, le canal de communication du développeur semblant désactivé. Des demandes d'informations ont également été envoyées à EA, mais jusqu'à présent, aucune réponse n'a été reçue. Pas de chance.

La disparition soudaine de Rocket Arena des plateformes de vente en ligne demeure un mystère. Cette absence de transparence de la part des développeurs et de l'éditeur concernant les raisons de ce retrait laisse les joueurs dans l'incertitude quant à l'avenir du jeu et de son support. Les serveurs vont t-il fermer ?

Même si l'on doit s'attendre à ce genre de politique pour de nombreux jeux, la fin d'une aventure multijoueur est toujours un peu triste. D'autant plus qu'avec le temps, sans nouveaux venus, la communauté finira forcément par péricliter d'elle-même. Et viendra le temps où le titre ne sera plus qu'un lointain souvenir. Il est juste surprenant que cela intervienne si tôt après la sortie. Toujours chez EA mais dans un autre genre, cela rappel un peu la fin d'Anthem. Qui fut arrêté petit à petit jusqu'à son dernier souffle.

De votre côté, avez-vous pu tester Rocket Arena ? Est-ce un jeu qui vous auriez apprécié ?