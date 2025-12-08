Electronic Arts s’apprête à éteindre une nouvelle série de serveurs, et la communauté commence déjà à s’inquiéter. Après une année marquée par de nombreuses fermetures, l’éditeur confirme qu’un autre titre perdra bientôt toutes ses fonctionnalités en ligne

Une nouvelle fermeture de serveurs s’annonce chez EA. Cette fois, c’est Grid (2019), le jeu de course développé par Codemasters, qui s’apprête à tirer sa révérence en ligne. Les fonctionnalités solo resteront accessibles, mais tout ce qui concerne le multijoueur disparaîtra le 19 décembre. Un rappel de plus que les jeux connectés vivent rarement éternellement.

Un titre récompensé mais désormais en fin de vie chez EA

Lors de sa sortie en 2019, Grid avait reçu des critiques mitigées, tout en décrochant au passage un prix du meilleur jeu de course à la gamescom. Le titre n’a pourtant pas réussi à s’imposer durablement, et EA prépare maintenant la fermeture de ses serveurs. En clair, il reste peu de temps aux joueurs qui souhaitent profiter du jeu dans sa forme complète. Une fois la date passée, seules les courses offline subsisteront.

Cette annonce s’inscrit dans une série de décisions similaires. Depuis le début de 2025, EA a mis fin aux services de nombreux titres, surtout sur mobile. Rien qu’en janvier, neuf jeux ont disparu, dont Rory McIlroy PGA Tour et The Simpsons: Tapped Out. Ce dernier reste d’ailleurs un sujet sensible pour sa communauté, encore attachée à l’application malgré son arrêt.

La liste s’est allongée mois après mois : UFC 3, NCAA 14, plusieurs Madden, des Need for Speed, et même des jeux du catalogue Codemasters comme Dirt 3, Dirt Showdown et Grid Autosport. Grid (2019) devient ainsi le dernier titre à rejoindre cette série de fermetures avant la fin de l’année.

Une bonne nouvelle malgré tout : la série Grid continue de vivre

La disparition du multijoueur de Grid ne signifie pas la fin de la franchise chez EA. Grid Legends, sorti en 2022, reste pleinement en ligne et bénéficie encore d’un suivi. Il constitue aujourd’hui la porte d’entrée la plus moderne pour les fans de la série, en attendant une éventuelle suite.

Sauf surprise, EA semble vouloir marquer une pause pour la fin d’année. Mais dès janvier 2026, deux autres jeux disparaîtront : Anthem, le projet avorté de BioWare, et NBA Live 19. Cette dernière fermeture laissera d’ailleurs les amateurs de basket sans aucun jeu EA doté de modes en ligne actifs.

Source : EA