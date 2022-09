La surprise est donc qu'Electronic Arts et Maxis annoncent aujourd’hui que le jeu de base Les Sims 4 sera disponible gratuitement en téléchargement sur PC/Mac via l’application EA ou Origin, Steam, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S et Xbox One, à partir du 18 octobre 2022. En d'autres termes, le jeu d'EA Games est gratuit sur toutes les plateformes pour notre plus grand plaisir.

EA Games nous offre les Sims 4

Datant tout de même de 2014, le jeu les Sims 4 contient tout de même 12 DLC donc la tactique d'EA Games est très maligne. Sur le lot des essais gratuits, des joueurs vont surement craquer pour avoir plus de contenus et donc surement payer au minimum 1 contenu additionnel. D'autant qu'avec le temps, certains d'entre eux sont devenus incontournables à l'image de Les Sims 4 : Chiens et Chats qui comme son nom l'indique se focalise sur les animaux domestiques. En plus des Packs d'extension qui sont généralement autours de 39 euros, il faut noter aussi la présence sur le Store de Packs de jeu avec un contenu plus petit, aux prix de 19,99 euros. Enfin, car il n'y a pas de petits profits, il existe aussi les kits d'objets à 9,99 euros.

Un stream spécial intitulé Behind The Sims Summit sera diffusé le 18 octobre 2022 à 19H heure française sur les chaînes Les Sims YouTube et Twitch afin de donner plus d’informations. Comme EA Games souhaite faire plaisir à tout le monde, ceux qui ont acheté le jeu de base Les Sims 4 avant le 17 octobre recevront le kit Luxe dans le désert