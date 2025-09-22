Une fois de plus, le couperet tombe dans le catalogue d'EA. L'éditeur américain vient de lever le voile sur les prochains jeux qui vont s'éteindre, il y a de gros titres dans le lot.

C'est désormais un refrain auquel nous nous sommes habitués en tant que joueuses et joueurs. De plus en plus régulièrement, les éditeurs annoncent la mort de leurs productions, rendant leur contenu obsolète, voire inaccessible. Cette fois, ce sont pas moins de 10 jeux qui vont fermer leurs portes du côté d'EA. La fin d'une époque pour leur communauté qui est pourtant toujours aussi impliquée dans certains.

EA fait le ménage, c'est la fin pour ces 10 jeux

Cette fois, elles ne vont pas y échapper. Plusieurs grosses licences du catalogue d'Electronic Arts vont devoir dire adieu à plusieurs de leurs opus récents. Eh oui ! Une fois n'est pas coutume, l'éditeur s'apprête à couper court aux activités sur plusieurs de ses jeux. Entendez par là que les serveurs propres aux fonctionnalités en ligne, de plus en plus prédominantes dans les jeux EA, vont fermer.

Ces tristes festivités vont démarrer le 6 octobre, avec NHL 21, comme cela avait déjà été indiqué. De fait, nous avions déjà connaissances de 4 jeux qui doivent s'arrêter le mois prochain, dont le très apprécié Need for Speed Rivals. Mais l'hécatombe va se poursuivre dès novembre avec la fin annoncée du jeu mobile EA Sports FC Empires.

Tenez-vous prêt, car ce n'est que le début ! L'année 2026 va également voire plusieurs autres arrêts. EA avait auparavant prévenu de la fin définitive d'Anthem, fixée le 12 janvier prochain. Malgré l'accueil mitigé réservé au titre, cela reste dommageable tant il regorgeait de bonnes idées dans son gameplay. Puis, l'éditeur a choisi le 16 mars pour couper les moteurs de 4 jeux issus de ses licences de courses phare : Dirt et Grid. Il ne vous reste donc plus énormément de temps pour profiter pleinement de ces 10 jeux.

Titre du jeu Date de fin Plateformes NHL 21 6 octobre 2025 Xbox ONE, PS4 Need For Speed Rivals 7 octobre 2025 Xbox ONE, PS4, EA app, Steam Madden 22 20 octobre 2025 Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4, PS5, EA app, Steam FIFA 23 30 octobre 2025 Nintendo Switch, PC, Xbox ONE, Xbox Series X|S, PlayStation 4 et PS5 EA Sports FC Empires 30 novembre 2025 iOS, Google Play Anthem 12 janvier 2026 Xbox ONE, PS4 et EA app Dirt 3 16 mars 2026 Xbox 360, Xbox ONE, PlayStation 3, PS4, Application Electronic Arts, Steam, Switch, MAC OS Dirt Showdown 16 mars 2026 Xbox 360, Xbox ONE, PlayStation 3, PS4, EA app, Steam, Switch, MAC OS Grid 2 16 mars 2026 Xbox 360, Xbox ONE, PlayStation 3, PS4, EA app, Steam, Switch, MAC OS Grid Autosport 16 mars 2026 Xbox 360, Xbox ONE, PlayStation 3, PS4, EA app, Steam, Switch, MAC OS

© Electronic Arts / BioWare.

© Electronic Arts / Ghost Games et Criterion Games.

© Electronic Arts / EA Vancouver. Anthem, Need for Speed Rivals et FIFA 23. © Electronic Arts.