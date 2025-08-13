Comme de coutume chaque année, EA met fin à la vie de plusieurs de ses jeux et, forcément, ça fait toujours un choc quand on en possède un. Que sait t-on exactement ?

Octobre 2025 s’annonce comme un mois difficile pour les joueurs attachés aux licences d’EA. L’éditeur a confirmé que quatre titres perdront définitivement leurs services en ligne. Parmi eux, on retrouve des noms emblématiques... Et forcément cela fait toujours un choc.

Une nouvelle vague de fermetures pour EA

EA n’en est pas à son premier arrêt cette année. Depuis janvier, plusieurs jeux ont déjà été retirés, notamment sur mobile. Après The Simpsons: Tapped Out ou encore Frontline Commando: D-Day, d’autres titres ont suivi, comme UFC 3 en février et Madden NFL 21 en juin. Cette fois, ce sont quatre productions supplémentaires qui vont disparaître, et certaines plus tôt que prévu.

Initialement, FIFA 23 devait fermer ses serveurs en décembre. Mais EA a avancé cette date au 30 octobre. Les trois autres titres concernés sont NHL 21 (fermeture le 6 octobre), Need for Speed: Rivals (7 octobre) et Madden NFL 22 (20 octobre). Passé ce délai, toutes les fonctionnalités en ligne seront inaccessibles et certains succès ou trophées deviendront impossibles à obtenir.

Des décisions qui interrogent

L’éditeur laisse généralement plusieurs mois de préavis, ce qui permet aux joueurs de profiter une dernière fois des modes en ligne. Néanmoins, la fréquence de ces fermetures soulève des questions. Pourquoi investir du temps ou de l’argent dans un jeu, notamment un titre sportif annuel, si ses serveurs ferment quelques années plus tard ? EA semble pourtant conserver la confiance de son public. Les nouvelles éditions de ses franchises phares, comme Madden NFL 26 ou EA Sports FC 26, restent attendues et devraient continuer à se vendre en masse.

Pour certains, cette stratégie reflète l’évolution du marché : les jeux multijoueurs à cycle court comme chez EA sont remplacés rapidement par leurs successeurs, tandis que l’éditeur préfère concentrer ses ressources sur les titres actifs. Mais pour les fans, chaque fermeture marque la perte définitive d’une partie de leur expérience, surtout lorsque cela touche des jeux marquants comme Need for Speed: Rivals. Il reste donc peu de temps à ceux qui veulent profiter pleinement de ces quatre titres. Après octobre, il ne sera plus possible de revivre certaines de leurs meilleures expériences en ligne.

Source : EA